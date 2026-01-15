快訊

經典賽／穿國家隊戰袍是很大honor 林家正不排除中職可能性

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
林家正將在今年世界棒球經典賽再度披上國家隊戰袍。聯合報系資料照

2024年世界12強棒球賽化身心靈捕手的林家正，將在今年世界棒球經典賽再度披上國家隊戰袍，他也透露在去年底就收到國家隊徵詢電話，「沒有猶豫，可以穿上國家隊球衣是很大的honor。」

林家正前年在12強賽一戰成名，守護中華隊投手場場好投，也讓自己在台灣知名度大漲。中華隊今天舉辦開訓儀式，林家正再度穿上「Team Taiwan」戰袍，他直言：「很榮幸、很開心，可以和這些用兄弟一起奮鬥。」

林家正闖蕩小聯盟6季，去年季中遭到運動家隊釋出，先轉戰美國獨立聯盟，球季結束後先後赴日本職棒火腿、橫濱隊測試。為何會有這項規劃？他指出，自己原本有要打冬季聯盟的規畫，但因賽季中碰到腦震盪而喊卡，「年底還是需要做些什麼事，想說加入日職秋訓，嘗試不同風格，讓自己更強、提升自己。」

對於職業生涯下一步，林家正表示，「會和經紀人討論，現階段先專注在中華隊。」被進一步問到中職是否為選項，他表示，「不排除任何可能性。」

經典賽 WBC中華隊

