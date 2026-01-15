經典賽／過去兩年沒少哭過 鄭宗哲談DFA沒藉口「事實就是沒打好」

旅美生涯動盪之際，鄭宗哲投入世界棒球經典賽中華隊集訓，談到短期內兩次指定讓渡經驗，鄭宗哲坦言遭到海盜隊DFA時確實有點難過，「是我的第一支球隊，確實培養了我非常多。」他說過去兩年沒少哭過，「事實就是沒打好，被DFA沒有藉口。」

鄭宗哲去年4月剛成為史上第18位站上大聯盟的台灣選手，但這趟大聯盟之旅成為短暫駐足，亮相3場、7打席，首安尚未出爐。他在年底先是被海盜放進指定讓渡名單，由光芒挑走，近日又在光芒需要在40人空出位置的情況下再度被DFA，鄭宗哲仍在等待下一步動向。

鄭宗哲表示，第一次收到DFA通知時，確實有點難過，海盜一路培養自己，包括語言還有送他去打冬季聯盟，「還有每個層級認識的教練、隊友，大家都給我很好回憶，也很喜歡那邊的人。」

他說難過的不是DFA本身，而是「可能離開」這件事，他不諱言自己確實沒有繳出好的賽季，「過去兩年也沒少哭過，事實就是沒有打好，被DFA沒有藉口。」至於後續再遭光芒DFA，他說因為本來就是在40人名單邊緣，隨時可能被移出，自己可以理解，休賽季也持續調整，希望找到打擊好的感覺。

被問到是否想透過經典賽讓大聯盟球隊看到自己？鄭宗哲說得實際，「這倒還好，我不太相信他們會特地來看我經典賽表現怎樣，就給出合約，畢竟就幾場比賽而已，主要還是之後回去春訓的表現。」至於會在何時返美？鄭宗哲言語之中有淡淡哀傷，「目前還沒決定，每天睡醒都有一些驚喜，不知道之後會怎樣。」

儘管在旅美生涯十字路口，鄭宗哲對經典賽有高度意願，包括先後詢問海盜、光芒是否放行，「他們也覺得來這邊訓練也不錯。」他也說小聯盟賽季100多場，隊友來來去去，中華隊就是一個完整團隊的感覺，「不管之後要去哪裡，把國家隊當成最主要的一個任務，大家一起贏球的感覺滿特別。」