經典賽／正式公布首批32人集訓名單！ 悍將5人最大團
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，首批參與以中職入選球員為主，共31人報到、公布32人名單，以富邦悍將隊5人最多。
中華隊集訓名單
投手（16人）
林凱威（味全龍）
古林睿煬（日職火腿）
林詩翔（台鋼雄鷹）
李東洺（富邦悍將）
張奕（富邦悍將）
陳冠宇（樂天桃猿）
王彥程（韓職韓華）
張弘稜（美職海盜）
鄭浩均（中信兄弟）
吳俊偉（中信兄弟）
賴胤豪（樂天桃猿）
韋宏亮（台鋼雄鷹）
胡智爲（統一獅）
曾峻岳（富邦悍將）
莊昕諺（樂天桃猿）
孫易磊（日職火腿）
捕手（4人）
吉力吉撈．鞏冠（味全龍）
林家正（無所屬）
蔣少宏（味全龍）
戴培峰（富邦悍將）
內野手（7人）
鄭宗哲（美職光芒）
王博玄（台鋼雄鷹）
張政禹（味全龍）
林子偉（樂天桃猿）
張育成（富邦悍將）
吳念庭（台鋼雄鷹）
江坤宇（中信兄弟）
外野手（5人）
邱智呈（統一獅）
陳傑憲（統一獅）
林安可（日職西武）
宋晟睿（中信兄弟）
陳晨威（樂天桃猿）
