經典賽／兩大混血戰力 曾總：龍仔、費仔預計228加入球隊

中華隊今年參戰世界棒球經典賽，能否首度獲得台裔美籍戰力助拳？總教練曾豪駒透露，龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）目前會按照大聯盟規定在2月28日加入球隊。

中華隊今天共31人報到，僅有的旅美選手為鄭宗哲、張弘稜。曾豪駒表示，兩人還沒有開始春訓，在台灣期間，球團有同意他們可以一起來練習，也可以在這段時間做個磨合。

包括旅日、旅美球員在內，之後將陸續離開集訓，回到母隊報到，曾豪駒也提到，很感謝包括古林睿煬、孫易磊等人能在一開始就加入集訓。

由於經典賽對於選手參賽資格規定寬鬆，各國點兵向上溯及父母血統，而中華隊也在去年夏天赴美接洽，卡洛爾（Corbin Carroll）明確婉拒，已確定將為美國隊出賽，龍恩、費爾柴德則給予正面回覆。

台裔美籍的龍恩預計在228加入中華隊集訓。 截圖自龍仔IG

龍恩隸屬小熊體系，最高層級3A，費爾柴德去年3度遭到指定讓渡，12月與守護者隊簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約，是否如計畫投入中華隊受到關注。

曾豪駒表示，兩人目前會按照大聯盟規定在2月28日加入球隊，後續會不會提早還不確定，中華隊會再持續追蹤。