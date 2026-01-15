經典賽／中華隊還有神秘成員 曾總證實陳冠宇即將報到
中華隊經典賽開訓儀式31位選手報到，還有一位資深戰力即將投入，總教練曾豪駒證實，陳冠宇願意再次披上國家隊戰袍，將在過幾天後加入。
陳冠宇具備3屆世界12強棒球賽、2屆經典賽資歷，本次原本未被揭露在集訓名單內，但其實他有在國家隊行列。
曾豪駒笑說，經過自己不厭其煩打擾，冠宇可能有感受到自己的誠意，他目前有些自己的安排，會在幾天後加入集訓，「很感謝他願意為國家再披一次戰袍。」
