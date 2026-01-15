經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳傑憲再次擔任中華隊隊長。記者劉學聖／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在左營國訓中心正式啟動集訓，共31名球員出席，吸引約百位記者到場採訪，團隊在開訓儀式上喊出目標「前進邁阿密」

體育部長李洋出席開訓儀式，他表示，經典賽是體育部成立後第一個一級賽事，因此非常重視，把最好資源給國家隊，不論結果如何，希望能在這次經典賽展現國家隊的運動精神。

陳傑憲再次出任隊長，他在致詞時表示，從昨天報到到現在，看到這麼多媒體，感受到大家的重視，我們選手能做的就是專心備戰、保持身體健康，為國家拿出最好成績。

中職會長蔡其昌、中華棒協常務理事高人傑以及李洋，都為中華隊送上加菜金，分別是50萬、20萬、20萬，團隊喊出此行目標就是「前進邁阿密」。

運動部部長李洋。記者劉學聖／攝影

中職會長蔡其昌送上加菜金。記者劉學聖／攝影