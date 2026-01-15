經典賽／美國隊牛棚好手再加二 水手「左打剋星」參戰

美國隊持續增加選手名單，今天宣布水手左投斯皮爾（Gabe Speier）和光芒右投賈克斯（Griffin Jax）的參賽消息，兩人將成為牛棚要角，使美國陣容豪華度更上層樓。

斯皮爾是聯盟最具壓制力的左投之一，他面對左打被打擊率僅1成79，且送出42次三振、僅2次保送，對右打被打擊率也僅2成03，去年他在水手出賽76場，防禦率僅2.61，拿下24次中繼點。

賈克斯上季季中從雙城被交易至光芒，半季出賽23場，防禦率3.60，他在2024年效力雙城期間，曾71局狂飆95次三振，防禦率2.03的亮眼成績。在經典賽嚴格的投球限制下，投手調度勢必更加頻繁，因此陣中牛棚深度也更為重要。

美國隊先前所公布的投手名單，除兩大塞揚得主史肯斯（Paul Skenes）和史庫柏（Tarik Skubal）坐鎮，還有韋伯（Logan Webb）、霍梅斯（Clay Holmes）、麥克林（Nolan McLean）、米勒（Mason Miller）、萊恩（Joe Ryan），如今再加上斯皮爾和賈克斯，陣容相當豪華。

Gabe Speier has held left-handed hitters to a .188 AVG over his seven-year career.



He will make his #WorldBaseballClassic debut this year with Team USA 🇺🇲 pic.twitter.com/uFZZI3DBAY — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2026年1月14日