經典賽／曝上屆關門超怕搞砸 大谷翔平調皮：看達比修挨轟時最緊張

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
上屆經典賽冠軍戰壓軸投打對決，大谷翔平（圖）對天使隊好友楚奧特毫不留情，飆出再見三振保住冠軍。（歐新社）
上屆經典賽冠軍戰壓軸投打對決，大谷翔平（圖）對天使隊好友楚奧特毫不留情，飆出再見三振保住冠軍。（歐新社）

大谷翔平將在今年世界棒球經典賽披上日本武士戰袍，捍衛衛冕之路，他在接受日本雜誌Number Web專訪中，還原上屆奪冠之路真實心境，坦言比賽可能因自己在最後1局毀掉的感覺，其實讓他滿緊張。被進一步問到最緊張的時刻，大谷調皮了，笑答：「應該是達比修先生被打全壘打時吧！」

日本上屆奪冠，過程艱險萬分，四強6：5逆轉擊敗墨西哥、冠軍賽3：2擊敗美國，都是在一分差的比賽勝出。大谷在該屆打擊率高達4成35，作為投手則是出賽3場，包括2場先發分別面對中國大陸、義大利隊奪勝，再於決賽第9局上場關門，面對楚奧特（Mike Trout）演出再見三振，成為上屆經典畫面。

上屆經典賽冠軍戰壓軸投打對決，大谷翔平對天使隊好友楚奧特（圖）毫不留情，飆出再見三振保住冠軍。（法新社）
上屆經典賽冠軍戰壓軸投打對決，大谷翔平對天使隊好友楚奧特（圖）毫不留情，飆出再見三振保住冠軍。（法新社）

回想上屆把關最後一局，大谷透露，當時在決賽前，就必須跟球隊說自己能不能上場，他和達比修有都回覆投1局沒有問題，考慮到自己還要擔任指定打擊，一旦後援登板就無法回到DH，若想續留打線就只能去守外野，因此他有預期會是在比賽後段上場。

大谷坦言，日本隊一路挺進到最後，最終的成敗掌握在自己手中，「我的家族、球迷，甚至全日本的人都在看，如果我搞砸那一局，一切就毀了，所以確實是滿緊張的。」

被問到緊張感升到最高點的瞬間是在何時？大谷笑答：「應該是達比修先生被打全壘打的時候吧！」該役達比修在8局遭史瓦柏（Kyle Schwarber）敲陽春砲，美國追近到2：3。「那時我心想，啊…只剩1分了啊！」大谷表示，球隊一路挺進，自己把關最後一局，對他來說也是第一次經驗，「那應該是我經歷過最緊張的時刻。」

「說實話，我在對義大利那場時就很緊張。」大谷加碼自曝，8強面對義大利的比賽，外界都是覺得「應該會贏吧」、「大谷出馬就沒問題吧」，但那種「穩贏」的氛圍就讓他很緊張，「其實義大利很強啊…他們有帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino），雖然當時還不是那麼有名，但在我看來就是『不對啊！他明明就很強』的感覺，義大利打線還有很多大聯盟球員，光從戰力來看，說不定比日本還強，但沒人想像過在日本賽區就淘汰這件事，那種只能贏的氛圍反而更令人緊張。」

