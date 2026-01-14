快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

經典賽／去年破季後賽安打紀錄 藍鳥克萊門特加入美國隊

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥內野手克萊門特將代表美國參加經典賽。 美聯社
藍鳥內野手克萊門特將代表美國參加經典賽。 美聯社

在去年季後賽繳出破紀錄表現後，藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）已確定將代表美國隊出戰2026世界棒球經典賽，這也是克萊門特生涯首次參與WBC。

克萊門特去年季後賽與藍鳥一同闖進世界大賽，在單一季後賽累積30支安打成為大聯盟史上新高，18場出賽有16場敲出安打，季後賽累積打擊率4成11，貢獻1轟、9分打點與13次得分，OPS.978。

29歲的克萊門特過去兩年成為藍鳥重要戰力，兩季期間累積勝利貢獻值(WAR)7.7，能負擔內野多個守位，打擊三圍為2成71/3成01/4成02。在比切特（Bo Bichette）成為自由球員、希曼尼茲（Andres Gimenez）將轉守游擊後，克萊門特被視為藍鳥的開季先發二壘手。

美國隊將於美東時間3月6日晚間8點在休士頓大金球場（Daikin Park）進行B組預賽首戰，對手是巴西隊。

經典賽 藍鳥

相關新聞

經典賽／去年破季後賽安打紀錄 藍鳥克萊門特加入美國隊

在去年季後賽繳出破紀錄表現後，藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）已確定將代表美國隊出戰2026世界棒球經典賽，這也是克萊門特生涯首次參與WBC。 克萊門特去年季後賽與藍鳥一同闖進世

經典賽／驚嘆美國隊「銀河艦隊」 日球迷哀嚎：要再加3個大谷翔平才行

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，繼多名重量級球星表態參賽後，美國代表隊名單再度升級，被外界形容為「銀河艦隊」，也讓本屆WBC的話題熱度持續升溫。 MLB官方社群證實，明尼蘇達雙城外野

經典賽／台灣球迷無線台也看得到！台視宣布取得轉播權

第6屆世界棒球經典賽3月5日開打，台灣球迷又多一個收看管道，台視今天宣布確定會轉播。 台灣轉播權由愛爾達電視台總代理，除日前宣布網路轉播可以在ELTA.tv收看、有線電視授權東森電視台之外，如今

經典賽／巴克斯頓加入美國隊 「神鱒」楚奧特位置又少1個

世界棒球經典賽3月開打，美國隊又有球星加入，打出生涯年的雙城隊「黑色鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）確定參戰，這是他首次打經典賽。 現年32歲的巴克斯頓是中外野手，生涯11季都效力雙城

經典賽／南韓教頭認證利多 「聽到鄧愷威不打鬆了口氣」

中華隊少一名大聯盟級戰力，鄧愷威缺席世界棒球經典賽，消息也傳到了南韓隊耳裡，總教練柳志炫坦言：「他不打，對我們來說是好消...

經典賽／紅雀不放人！火球男林振瑋健康考量 無緣代表中華隊

世界棒球經典賽將於今年3月登場，中華隊備戰之路卻接連傳出壞消息。繼旅美投手鄧愷威、中職台鋼雄鷹投手黃子鵬，以及樂天桃猿隊長林立相繼婉拒徵召後，又一名原本被寄予厚望的旅美戰力確定缺席。 效力美國職

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。