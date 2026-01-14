經典賽／去年破季後賽安打紀錄 藍鳥克萊門特加入美國隊

在去年季後賽繳出破紀錄表現後，藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）已確定將代表美國隊出戰2026世界棒球經典賽，這也是克萊門特生涯首次參與WBC。

克萊門特去年季後賽與藍鳥一同闖進世界大賽，在單一季後賽累積30支安打成為大聯盟史上新高，18場出賽有16場敲出安打，季後賽累積打擊率4成11，貢獻1轟、9分打點與13次得分，OPS.978。

29歲的克萊門特過去兩年成為藍鳥重要戰力，兩季期間累積勝利貢獻值(WAR)7.7，能負擔內野多個守位，打擊三圍為2成71/3成01/4成02。在比切特（Bo Bichette）成為自由球員、希曼尼茲（Andres Gimenez）將轉守游擊後，克萊門特被視為藍鳥的開季先發二壘手。

美國隊將於美東時間3月6日晚間8點在休士頓大金球場（Daikin Park）進行B組預賽首戰，對手是巴西隊。