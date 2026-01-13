經典賽／驚嘆美國隊「銀河艦隊」 日球迷哀嚎：要再加3個大谷翔平才行

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，繼多名重量級球星表態參賽後，美國代表隊名單再度升級，被外界形容為「銀河艦隊」，也讓本屆WBC的話題熱度持續升溫。

MLB官方社群證實，明尼蘇達雙城外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）確定入選美國隊，消息一出立刻引發球迷熱議，直呼「這陣容實在太誇張了」。

巴克斯頓是2012年全美選秀會第2順位加入雙城的頂級新秀，長年以中外野防守與速度著稱，2017年榮獲金手套獎，曾在2017至2019年間完成33次連續盜壘成功。打擊方面，他在2022年僅出賽92場便敲出28轟，去年出賽126場更繳出生涯新高35支全壘打，並拿下銀棒獎，攻守俱佳的身手成為美國隊外野的重要戰力。

尋求復仇之旅的美國隊，本屆經典賽可說是星光熠熠，除了隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）坐陣外，投手群有塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）和史庫柏（Tarik Skubal），還有巨人王牌韋伯（Logan Webb）。

捕手位置擁有去年60轟重砲羅利（Cal Raleigh）和道奇當家史密斯（Will Smith）；內野部分哈波（Bryce Harper）、威特（Bobby Witt Jr.）、 韓德森（Gunnar Henderson）、 圖蘭（Brice Turang）等都是一時之選。

特別是外野火力更加兇猛，包含去年壓下大谷翔平勇奪國聯全壘打、打點雙冠王的史瓦伯（Kyle Schwarber），以及台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等，如今又加上巴克斯頓，競爭之激烈甚至讓部分明星可能得從替補出發。

巴克斯頓的參戰消息在公布之後，日本社群平台瞬間沸騰，球迷留言不斷，「這陣容到底要怎麼打」、「美國直接冠軍了吧」、「至少還要再來三個大谷翔平才行」、「這是什麼怪物集合體」、「如果只比個人能力，絕對是冠軍」、「陣容豪華到不行……」、「這種投打陣容誰能壓得住？」等評論不斷，足見外界對這支美國代表隊戰力的震撼與關注。

Here's how Team USA is shaping up with the addition of Byron Buxton pic.twitter.com/DFCVL2FDL6 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) 2026年1月12日