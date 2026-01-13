聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／巴克斯頓加入美國隊 「神鱒」楚奧特位置又少1個
世界棒球經典賽3月開打，美國隊又有球星加入，打出生涯年的雙城隊「黑色鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）確定參戰，這是他首次打經典賽。
現年32歲的巴克斯頓是中外野手，生涯11季都效力雙城，因球風與天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）相似，被球迷封為黑色鱒魚。
巴克斯頓去年打出生涯年，35轟、83打點和97得分都創生涯新高，打擊率0.264、OPS值0.878，入選明星賽、銀棒獎，美聯MVP票選第11。
美國目前外野陣容齊全，包含巴克斯頓、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和守備能力不好的史瓦柏（Kyle Schwarber）。
上屆與大谷翔平上演「夢幻對決」的楚奧特目前還沒有正式消息，他上季只有26轟、打擊率0.232，OPS值0.797創菜鳥年後新低。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言