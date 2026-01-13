經典賽／南韓教頭認證利多 「聽到鄧愷威不打鬆了口氣」

中華隊少一名大聯盟級戰力，鄧愷威缺席世界棒球經典賽，消息也傳到了南韓隊耳裡，總教練柳志炫坦言：「他不打，對我們來說是好消息。」

中華隊在本屆經典賽將從東京巨蛋進行的C組展開預賽，同組對手包括日本、南韓、捷克、澳洲隊，各隊關心彼此組軍狀況，柳志炫也聽聞了鄧愷威退出中華隊消息。

柳志炫表示，去年赴美期間，他也有現場看到鄧愷威的投球，「他非常沉穩，橫掃球、二縫線直球都非常出色，位移很大、也很有尾勁，不管對右打、左打來說都不好打。」柳志炫說：「我覺得他是個非常難纏的投手，聽到他不打，真的鬆了口氣。」

鄧愷威過去兩年都站上大聯盟出賽，去年成績更是有感升級，他也在評估、衡量整體狀況與未來規畫下，最終決定退出國家隊，透過聲明表示：「現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進。」

韓媒Sports Chosun提到，在鄧愷威退出後，中華隊仍有幾位相當不好對付的投手，點名古林睿煬、林昱珉都是南韓隊必須警戒的投手戰力。