經典賽／紅雀不放人！火球男林振瑋健康考量 無緣代表中華隊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
林振瑋。圖Arizona Fall League提供
林振瑋。圖Arizona Fall League提供

世界棒球經典賽將於今年3月登場，中華隊備戰之路卻接連傳出壞消息。繼旅美投手鄧愷威、中職台鋼雄鷹投手黃子鵬，以及樂天桃猿隊長林立相繼婉拒徵召後，又一名原本被寄予厚望的旅美戰力確定缺席。

效力美國職棒聖路易紅雀體系的台灣火球男林振瑋，因母隊基於健康與傷勢管理考量，決定不予放行，確定無緣本屆經典賽。

身高203公分的林振瑋，是前旅美名投郭泓志的外甥，憑藉出色的身材條件與球速潛力備受矚目。2024年他曾投出生涯最速101英里、約162.5公里的火球，一舉刷新台灣投手最快球速紀錄，也因此獲得「台灣最速火球男」的稱號。

林振瑋上季從1A層級起步，短時間內升上高階1A，並在8月底迎來生涯首次2A登板，累計在2A出賽4場、投9.2局，持續累積高層級實戰經驗。

球季結束後，林振瑋入選亞利桑那秋季聯盟，在秋訓舞台展現壓制力，曾繳出3局無失分、送出5次三振的亮眼內容，並獲選單周最佳投手，整體狀態獲得不少球界肯定。然而，由於他在去年賽季中累積一定程度的傷勢負荷，紅雀球團仍選擇保守以對，最終決定不讓他參與經典賽，以確保長期發展。

事實上，林振瑋對披上中華隊戰袍始終抱持高度意願。過去在世界12強賽、經典賽資格賽徵召階段，他都曾公開表態願意為國效力，但多次因球團保護政策而未能成行。本屆經典賽他原本再度名列初步名單，卻仍因同樣原因再度與國際賽擦身而過。

隨著多名原先預期人選陸續退出，中華隊投手戰力勢必面臨重新盤整。距離經典賽開打已進入倒數，教練團如何在有限時間內調整名單、補齊戰力缺口，將成為接下來備戰過程中的重要課題。

