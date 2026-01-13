經典賽／美媒也關注日本轉播之爭 紐郵：他們難以想像看國家隊要收費

串流平台Netflix獨攬世界棒球經典賽日本轉播權，引發日本群眾擔憂，美國媒體「紐約郵報」今天對此也有長文報導，記者赫南德茲（Dylan Hernandez）指出，上屆大谷翔平再見三振楚奧特（Mike Trout）奪冠的畫面，是日本全民無價的共同回憶，「這個島國正在面臨一個難以想像的事實：像這樣的時刻是要收費的」。

日本上屆封王瞬間，電視轉播在關東地區的平均家戶收視率為46%，創造驚人數字，而迎接即將到來的本屆賽事，日本當地轉播目前仍是「Netflix限定」，日本職棒聯盟會長榊原定征上周受訪提到，仍希望此事能找到妥協方案，讓日本民眾能透過電視轉播收看比賽。

紐約郵報也報導此事，文中提到Netflix在日本的收費標準，含廣告的月費為不到6美元，標準服務也在10美元以下，算是相對便宜，但引發爭議的問題不在價格，「付費收看體育賽事或任何東西，在日本仍是相對新穎的概念，儘管近年來國內棒球、足球賽事也逐漸移往付費平台，但國家隊比賽依然普遍維持在免費電視收看。」就連DAZN擁有今年世界盃足球賽轉播權，但日本隊的比賽仍特許在電視上播出。

文中提出擔憂，像是長輩是否有能力在電視上安裝Netflix，會不會有小朋友因此無法看到經典賽，「當年大谷翔平看到鈴木一朗而深受激勵，現在的孩子會不會被剝奪這樣的機會？」

日本球迷還沒有付費收看國家隊轉播的習慣。 美聯社

許多報導此事的媒體將Netflix形容為「黑船」，指的是1853年「黑船事件」，美國海軍將領馬修佩里（Matthew Perry）率領黑船打開鎖國時期的日本，日本與美國簽下第一份不平等合約，隨之其他西方各國也紛紛提出通商要求。

報導中提到，今年道奇、小熊隊在東京的系列賽，也曾引發民怨認為票價太貴，但最終包括熱身賽、觀看練習的門票在內全數都銷售一空。紐約郵報寫著：「最終，當地民眾想要看大谷的渴望，戰勝了對於高額票價的顧慮，現在Netflix也在期待著一樣的結局。」