經典賽／未回應開訓日是否亮相 古林睿煬：到時就知道

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
效力日本職棒火腿隊的投手古林睿煬，是否會在15日現身中華隊集訓？他本人未漏口風，僅說「到時候就知道了」，他表示目前返日時間還在安排，回去參與2月火腿春訓後，接下來就是月底再與火腿一起回來台灣參與交流賽。

中華隊備戰世界棒球經典賽，將在15日展開集訓，屆時將以中職球員為主要報到班底，絕大多數旅美選手都要到2月28日日本宮崎階段才會加入團隊，旅日選手則看與母隊如何討論安排。

古林睿煬今天出席活動，被問到15日是否會出席開訓僅回應「到時候就知道了」。日職春訓將在2月開跑，火腿今年2月27、28日將在台北大巨蛋分別過招中華隊、味全龍隊，古林睿煬表示，理論上，自己也會在那時跟著火腿一起回來參加交流賽。

林安可和徐若熙今年分別加入西武、軟銀隊，今年的日職舞台上聚集更多日本好手，古林睿煬也抱持期待，「對到安可比較期待，因為打者會碰到，之前隊內賽碰到印象中他都打滿好，雖然沒有全壘打，但都打得滿紮實，看換個環境會不會變成我比較占優勢。」

