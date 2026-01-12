經典賽／鄭宗哲續拚戰意願強烈 有望15日加入中華隊集訓

快訊

台北12日電
鄭宗哲。特派記者季相儒／攝影
新球季轉戰坦帕灣光芒隊的野手鄭宗哲被納入世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，參賽意願強烈。根據了解，鄭宗哲預計15日起加入中華隊在高雄國訓中心展開的集訓。

鄭宗哲先前受訪證實收到中華隊徵詢，參賽意願很高，並提到備戰WBC與平時春訓調整不會差太多，想代表國家續拚。鄭宗哲有望於15日起先投入中華隊集訓，1月底回美國報到。

鄭宗哲去年被美職匹茲堡海盜隊（PittsburghPirates）指定讓渡（DFA），1月8日被光芒（TampaBay Rays）挑走、再次回40人名單中。鄭宗哲去年球季首獲升上美職大聯盟（MLB）機會，總計出賽3場，共7打數沒敲出安打，吞下3次三振，MLB首安還沒出爐。

除鄭宗哲，今年球季將展開旅外生涯、效力日職埼玉西武獅隊的野手林安可先前在加盟記者會也透露，將於15日先投入WBC集訓，之後再到日本加入球隊春訓。

