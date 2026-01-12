經典賽／中華隊43人集訓名單疑流出 旅外19人領銜、5名20歲投手成焦點
為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊預計於1月15日展開集訓，原本外界盛傳集訓名單不會對外公布，但近日卻提前曝光一份疑似43人名單，引發球迷高度關注。
根據來自《GO BASEBALL》報導，這份名單包含多達19名旅外球員，整體陣容呈現「年輕化」與「旅外掛帥」的明顯趨勢，不過目前仍未獲官方正式證實。
從流出的名單來看，中華隊此次集訓以投手戰力最為龐大，共列入23人，其中不乏新生代潛力新秀。名單中最受矚目的焦點之一，是多達5名年僅20歲的年輕投手入選，包括台鋼雄鷹去年季中選秀狀元韋宏亮，以及樂天桃猿投手賴胤豪，另外還有林維恩、張峻瑋與孫易磊，顯示教練團有意提前培養未來國家隊核心戰力。
投手名單中，旅美球員包括林昱珉、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、陳柏毓與林振瑋；旅日則有徐若熙、古林睿煬、宋家豪、孫易磊與張峻瑋；旅韓則是王彥程；中職投手則涵蓋鄭浩均、胡智爲、張奕、李東洺、吳俊偉、林凱威、莊昕諺、韋宏亮、賴胤豪、林詩翔與曾峻岳。
捕手方面，集訓名單共4人，分別為林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏與戴培峰。內野手9人，包含旅美的李灝宇、鄭宗哲與台美混血的龍（Jonathon Long），以及中職主力張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、王博玄與張政禹。外野手則有7人，分別有台美混血的費爾柴德（Stuart Fairchild）與柯敬賢，旅日的林安可，以及中職的陳傑憲、陳晨威、宋晟睿與邱智呈。
不過，這次集訓名單的成形也伴隨部分變數。先前被外界視為主力人選的台鋼雄鷹左投陳柏清，因去年季後接受近視雷射與臉部手術，確定調整不及，已婉拒國家隊邀請；旅美投手鄧愷威也傳出辭退，加上黃子鵬與林立等人陸續表態不克參與，使得教練團在名單規劃上出現調整空間。
在幾名原本預期人選退出後，王博玄、韋宏亮、陳傑憲與即將轉戰日本職棒西武隊的林安可，皆已證實收到中華隊集訓邀請，也讓這份提前曝光的名單更具可信度。
2026年經典賽中華隊將與日本、南韓、澳洲與捷克分在同一組，競爭激烈，小組前2名才能晉級複賽。面對強敵環伺，中華隊此次提前集訓、廣納年輕戰力，無疑是在為長期國家隊布局鋪路，也讓這份尚未正式公布的43人名單，成為球迷與棒球圈熱議的焦點。
中華隊43人集訓名單流出如下：
投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林振瑋、林維恩、王彥程、徐若熙、宋家豪、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、李東洺、吳俊偉、莊昕諺、韋宏亮、賴胤豪、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋
捕手：林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、戴培峰
內野：張育成、江坤宇、吳念庭、李灝宇、鄭宗哲、林子偉、王博玄、張政禹、龍恩（Jonathon Long）
外野：陳晨威、陳傑憲、林安可、宋晟睿、邱智呈、柯敬賢、費爾柴德（Stuart Fairchild）
