經典賽／林立因舊傷確定不參戰 繼鄧愷威、黃子鵬後又少一人

中央社／ 台北11日電
林立婉拒出征經典賽。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽將在3月開打，中華隊將在15日於高雄國訓中心展開第一階段集訓，近期包含投手鄧愷威、黃子鵬都陸續宣告缺陣，12強國手林立也在舊傷考量下確定不參戰。

內、外野都能守的林立，是2024年世界12強棒球賽奪冠成員，不過近期被問到經典賽參戰意願時回答保守，昨天所屬經紀公司展逸國際也回應：「考慮到身上一些舊傷仍需要時間復原，與球隊及中華隊的總教練曾豪駒討論後，林立確定不參與本次經典賽。」

林立生涯參加過大大小小國際賽，包含2017世界大學運動會、2023經典賽、2023杭州亞運以及2屆12強，但近年多次遇到傷勢影響出賽，林立日前被問及經典賽時就曾說過：「大家知道我的傷比較多，會跟防護員、醫生討論身體狀況，有沒有選我就讓教練團決定。」

日前美國職棒舊金山巨人隊投手鄧愷威考量職業生涯，婉謝中華隊邀請，而中華職棒台鋼雄鷹隊投手黃子鵬也預計不會參加這屆經典賽，中職會長蔡其昌昨天曾表示，每次邀請都未必順利，對於選手考量給予尊重與祝福，也相信教練團會在現有素材上做出最好安排。

經典賽／少了鄧愷威雖有點遺憾 蔡其昌：挑43人就有這樣的預期

中華隊備戰世界棒球經典賽，43人集訓名單將在15日於左營國訓中心集結，昨天確定少了一位大將，大聯盟級投手鄧愷威婉謝中華隊...

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

世界棒球經典賽中華隊確定少一名投手要角，大聯盟級戰力鄧愷威今天透過經紀公司發出聲明，表態經過與家人及團隊多次討論與評估後...

經典賽／放不放人西武球團未說死 林安可將先到中華隊報到練球

林安可在今天正式加盟西武獅隊，即將在新賽季展開旅日生涯，在今天記者會上雖然西武獅社長奧村岡表示，目前仍無法確定是否讓林安...

經典賽／未正面回應是否在集訓名單 黃子鵬談「完整春訓」

黃子鵬2024年為世界12強棒球賽冠軍班底，對於是否收到今年世界棒球經典賽集訓徵詢，他堅持不露口風，「等正式名單公布就知...

經典賽／大勢說大谷是日本的驕傲 再當隊友想學到更多東西

日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，巨人隊26歲右投大勢將在牛棚扮演吃重角色，他正在川崎市進行自主訓練，強調會帶著自尊心參賽...

