經典賽／少了鄧愷威雖有點遺憾 蔡其昌：挑43人就有這樣的預期

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
旅美投手鄧愷威。 路透社
旅美投手鄧愷威。 路透社

中華隊備戰世界棒球經典賽，43人集訓名單將在15日於左營國訓中心集結，昨天確定少了一位大將，大聯盟級投手鄧愷威婉謝中華隊邀請，中職聯盟會長蔡其昌昨天透過社群表達支持他的每個決定，今天受訪時也提到，旅外球員本來變數就很多，這也是會挑選43人的原因。

鄧愷威過去兩年都在大聯盟留下出賽成績，去年在賽場上展現截然不同的自信指數、高三振率的投球特性，帶給台灣球迷高度期待，可望作為中華隊在經典賽的王牌，但昨天確定退出中華隊。

蔡其昌表示，因旅外球員變數很多，像是球員工會、每隊球團規定，「當初挑43人，就有這樣的預期，每個球員都要個別處理，針對所屬球團持續溝通，包括報到時間、集合地點、使用限制，這裡面很複雜，邀請一個旅外就要面對這些問題。」他說，選到43人，就是要因應這些狀況。

蔡其昌表示，「雖然有點遺憾，總是希望我們在大聯盟的選手可以加入國家隊，每個選手有自己生涯規畫，我們都給予祝福與尊重。」

至於中華隊戰力折損，他表示，能夠在大聯盟的投手，都有一定實力，這是不用懷疑，但每個選手都有自己特質，相信以曾豪駒為首的教練團會針對隊形、對手去安排，達到發揮選手特質。

