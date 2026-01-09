經典賽／放不放人西武球團未說死 林安可將先到中華隊報到練球

林安可在今天正式加盟西武獅隊，即將在新賽季展開旅日生涯，在今天記者會上雖然西武獅社長奧村岡表示，目前仍無法確定是否讓林安可參加經典賽，不過林安可也透露會先到中華隊報到隨隊練球，也為新賽季做準備，至於最終是否入選或是參賽，就先不多想。

林安可今天舉行加盟西武獅記者會，西武獅包括社長社長奧村岡與資深顧問潮崎哲也都親自來台歡迎他的加入，儘管並未透露林安可的合約內容，但奧村岡也強調雙方是簽下一份複數年合約，「我們對於他的期待不是只有一、兩年，希望他長長久久在日本，提供的是複數年合約。」

在被問到是否會放行林安可參與3月的經典賽時，奧村岡則說：「我們知道林安可對於中華隊是非常重要戰力，不過基於球團考量，現在這個時間點沒辦法告訴中華隊，他是不是百分之百可以參加，如果順利一切順利，也希望他能夠加入代表隊。」

至於林安可則表示，在2月前往西武獅參加春訓前，依舊會到中華隊報到練球，也能提早為旅外賽季做準備，「因為西武也還沒開訓，就先去練習，自己練也是練習，結果如何我也不知道，但就先去練習。代表國家隊大家的意願都很強大，所以我就是先把自己準備好，至於最後名單是怎樣就交給教練團決定，有就打，沒有我就好好準備新賽季。」