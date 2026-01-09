經典賽／未正面回應是否在集訓名單 黃子鵬談「完整春訓」

黃子鵬2024年為世界12強棒球賽冠軍班底，對於是否收到今年世界棒球經典賽集訓徵詢，他堅持不露口風，「等正式名單公布就知道。」也透露剛轉隊，首要任務是調整自己、融入團隊，「有一個完整春訓。」

中華隊43人集訓名單將在15日於左營國訓中心正式開訓，收到徵詢的選手近期陸續亮牌，黃子鵬今天出席加盟台鋼雄鷹隊記者會，也被問到是否收到詢問。

「轉換到新球隊，我必須要趕快調整好自己，讓自己盡快融入球隊，有一個完整春訓。」黃子鵬未正面回應，他強調，現階段重點還是把自己準備好，「詳細等正式名單公布就知道。」持續被追問這是代表還在考慮或是其他意思，黃子鵬回應不方便回答。