快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

經典賽／未正面回應是否在集訓名單 黃子鵬談「完整春訓」

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
是否收到今年世界棒球經典賽集訓徵詢，黃子鵬堅持不露口風。記者余承翰／攝影
是否收到今年世界棒球經典賽集訓徵詢，黃子鵬堅持不露口風。記者余承翰／攝影

黃子鵬2024年為世界12強棒球賽冠軍班底，對於是否收到今年世界棒球經典賽集訓徵詢，他堅持不露口風，「等正式名單公布就知道。」也透露剛轉隊，首要任務是調整自己、融入團隊，「有一個完整春訓。」

中華隊43人集訓名單將在15日於左營國訓中心正式開訓，收到徵詢的選手近期陸續亮牌，黃子鵬今天出席加盟台鋼雄鷹隊記者會，也被問到是否收到詢問。

「轉換到新球隊，我必須要趕快調整好自己，讓自己盡快融入球隊，有一個完整春訓。」黃子鵬未正面回應，他強調，現階段重點還是把自己準備好，「詳細等正式名單公布就知道。」持續被追問這是代表還在考慮或是其他意思，黃子鵬回應不方便回答。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

中職／郭阜林、黃子鵬仇還沒報已變隊友 雄鷹嗅到商機

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

中職／黃子鵬加盟儀式9日登場 選在龍虎塔旁迎新篇章

相關新聞

中職／黃子鵬月薪亮牌105萬 寫雄鷹土投第一人紀錄

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬的月薪...

中職／黃子鵬回家打球數度哽咽 看到雄鷹宿舍笑答「要珍惜」

台鋼雄鷹隊迎接隊史首位延攬成功的自由球員，今天選在象徵龍虎交匯的龍虎塔旁蓮池潭意象廣場重磅歡迎黃子鵬的到來。黃子鵬回到故...

經典賽／未正面回應是否在集訓名單 黃子鵬談「完整春訓」

黃子鵬2024年為世界12強棒球賽冠軍班底，對於是否收到今年世界棒球經典賽集訓徵詢，他堅持不露口風，「等正式名單公布就知...

中職／郭阜林、黃子鵬仇還沒報已變隊友 雄鷹嗅到商機

昔日衝突事主的黃子鵬、郭阜林，新球季成為隊友，台鋼雄鷹隊火速嗅到行銷點，今天在黃子鵬的記者會上亮相的加盟紀念商品之一，就...

中職／「台灣尚勇」春聯票選結果出爐 蔡其昌徵求200個發放點

中華隊去年在世界棒球12強賽奪冠，感動全台球迷，後來推出的「台灣尚勇」春聯也大受歡迎。今年中職會長蔡其昌打算再度發放，宣布徵求200個發放點。 日前蔡其昌發文分享新版「台灣尚勇」春聯樣式提供球迷

中職／12強賽封王效應助攻票房明顯 經典賽成為新球季指標

中華職棒迎接第37個球季，台鋼雄鷹隊將是全聯盟首支舉行開訓典禮的球隊，明天在高雄市蓮池潭意象廣場為黃子鵬安排加盟儀式；中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。