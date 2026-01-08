經典賽／大勢說大谷是日本的驕傲 再當隊友想學到更多東西
日本隊挑戰世界棒球經典賽2連霸，巨人隊26歲右投大勢將在牛棚扮演吃重角色，他正在川崎市進行自主訓練，強調會帶著自尊心參賽，成為幫助球隊奪冠的強大力量，也希望從大谷翔平身上學到更多東西。
大勢2022年奪下日職中央聯盟新人王，隔年經典賽首次入選國家隊，和大谷等知名隊友一起拚下隊史第3冠，前年世界12強棒球賽再披日本球衣，在冠軍賽不敵中華隊。
大勢去年投出生涯代表作，出賽62場投出8勝4敗46中繼1救援、防禦率2.11，奪下央聯中繼王，日本隊監督井端弘和認為他是可在第8、9局扛起重任的投手，預料將成為「守護神」。
大勢對新球季展現強烈企圖，設定「世界第一」和「日本第一」的目標，他表示，入選國家隊非常渴望獲得世界冠軍，而且身為職棒球員從未奪下總冠軍，所以想在這兩方面都登頂。
連續兩屆經典賽和大谷並肩作戰，大勢充滿期待，他說：「大谷是日本的驕傲，從他身上學到很多東西，我想盡可能多吸收他的經驗，希望這次經典賽能成為一次寶貴的經歷。」
儘管拿過經典賽冠軍，大勢透露真的很緊張，絲毫不敢掉以輕心，想打出讓自己感到驕傲的比賽。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言