經典賽／金慧成加入南韓首波集訓 李政厚合體「白湯匙」高機率參戰
世界棒球經典賽明年3月登場，大聯盟道奇隊有不少球員參戰，其中南韓工具人金慧成不只將披上南韓隊戰袍，還會參加第一階段集訓，展現為國出戰的決心。
南韓規劃9日起在塞班島進行第一階隊集訓，調整球員狀態。第二階段於2月14日起，前往沖繩恢復實戰手感，最後依照大會安排移動至大阪進行正式熱身賽。
不只金慧成會參加第一階段集訓，日前與老虎隊簽下小聯盟合約的南韓後援投手高佑錫也被列入名單。
南韓隊去年12月公布的集訓名單有29人，包含前大聯盟左投柳賢振、教士隊內野手宋成文。不過目前宋成文、勇士隊金河成和巨人隊李政厚尚未決定是否參加經典賽。
李政厚近日隨巨人球團造訪韓國，與《黑白大廚》「白湯匙」崔鉉碩夢幻連動，一起做拌飯。當被問到是否打經典賽，李政厚表示，「近期會和球團進一步討論，如果確定參賽，行程大概會是在美國訓練後，再前往日本。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言