經典賽／金慧成加入南韓首波集訓 李政厚合體「白湯匙」高機率參戰

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成。 法新社
世界棒球經典賽明年3月登場，大聯盟道奇隊有不少球員參戰，其中南韓工具人金慧成不只將披上南韓隊戰袍，還會參加第一階段集訓，展現為國出戰的決心。

南韓規劃9日起在塞班島進行第一階隊集訓，調整球員狀態。第二階段於2月14日起，前往沖繩恢復實戰手感，最後依照大會安排移動至大阪進行正式熱身賽。

不只金慧成會參加第一階段集訓，日前與老虎隊簽下小聯盟合約的南韓後援投手高佑錫也被列入名單。

<a href='/search/tagging/2/李政厚' rel='李政厚' data-rel='/2/222522' class='tag'><strong>李政厚</strong></a>。 美聯社
南韓隊去年12月公布的集訓名單有29人，包含前大聯盟左投柳賢振、教士隊內野手宋成文。不過目前宋成文、勇士隊金河成和巨人隊李政厚尚未決定是否參加經典賽。

李政厚近日隨巨人球團造訪韓國，與《黑白大廚》「白湯匙」崔鉉碩夢幻連動，一起做拌飯。當被問到是否打經典賽，李政厚表示，「近期會和球團進一步討論，如果確定參賽，行程大概會是在美國訓練後，再前往日本。」

