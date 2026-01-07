快訊

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

經典賽／表態願意再披日本戰袍！ 岡本和真：一直放在我心中

聯合新聞網／ 綜合報導
岡本和真。 美聯社
世界棒球經典賽（WBC）3月開打，目前日本尚未公布完整名單，藍鳥隊強打岡本和真今天在加盟記者會上被問到參賽意願，他表達想再次為國出征的意願。

上屆經典賽岡本和真在8強與冠軍戰有敲出全壘打，成為日本奪冠功臣之一。當被問到是否有意願參加WBC，岡本直言：「我真的非常想穿上那件球衣上場拚戰，這對我來說是莫大的榮耀，我也正為此做準備。」

如果參加經典賽，岡本將無法參與完整大聯盟春訓，可能會對適應環境產生負面影響，岡本坦言，「這一點確實會很不容易。」

岡本接著分享為何還是想冒著風險打WBC，「從以前開始，能穿上日本隊球衣，一直是我放在心中、一路支撐我打球的目標。這是我個人的想法，但現在還沒確定會出賽，相關的邀請或討論，之後才會正式進行。」

經典賽／今井達也無意參戰 太空人總管：是他自己的決定

27歲日籍投手今井達也今天正式披上太空人隊45號球衣亮相，也在記者會上證實，沒有參加今年世界棒球經典賽的計畫，旅美第一年...

經典賽／總統被捕引發動盪影響參賽？委國教頭：我們不是壞人

美軍昨天發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將在3月參加世界棒球經典賽的國家隊，在國內動...

經典賽／分析南韓晉級關鍵之戰將是台灣 韓媒提議「抓放」

世界棒球經典賽將在今年3月點燃戰火，台灣、日本、南韓在C組同組廝殺，南韓媒體Sports Chosun分析晉級情勢，由於...

經典賽／4強輸日本的墨西哥捲土重來！ 藍鳥捕手柯克等3球星確定參戰

世界棒球經典賽3月開打，上屆4強賽不敵日本隊的墨西哥發布重磅消息，藍鳥隊明星捕手柯克（Alejandro Kirk）承諾出賽。 現年27歲的柯克是聯盟頂級捕手，曾兩度入選明星賽，2022年奪銀棒

經典賽／最新世界排名！第二中華陷警訊 WBC恐被美超越

國際棒壘總會(WBSC)於2025年最後一天，公布最新世界棒球排名，其中男子部分日本、中華台北、美國前三名地位維持不變情勢，日、台兩隊積分均未增加，但美國因9月一場U15比賽奪冠而增加分數，與中華隊差

