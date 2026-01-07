經典賽／表態願意再披日本戰袍！ 岡本和真：一直放在我心中

世界棒球經典賽（WBC）3月開打，目前日本尚未公布完整名單，藍鳥隊強打岡本和真今天在加盟記者會上被問到參賽意願，他表達想再次為國出征的意願。

上屆經典賽岡本和真在8強與冠軍戰有敲出全壘打，成為日本奪冠功臣之一。當被問到是否有意願參加WBC，岡本直言：「我真的非常想穿上那件球衣上場拚戰，這對我來說是莫大的榮耀，我也正為此做準備。」

如果參加經典賽，岡本將無法參與完整大聯盟春訓，可能會對適應環境產生負面影響，岡本坦言，「這一點確實會很不容易。」

岡本接著分享為何還是想冒著風險打WBC，「從以前開始，能穿上日本隊球衣，一直是我放在心中、一路支撐我打球的目標。這是我個人的想法，但現在還沒確定會出賽，相關的邀請或討論，之後才會正式進行。」