快訊

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／今井達也無意參戰 太空人總管：是他自己的決定

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人總管布朗(左)、今井達也(中)、經紀人波拉斯（右）。 美聯社
太空人總管布朗(左)、今井達也(中)、經紀人波拉斯（右）。 美聯社

27歲日籍投手今井達也今天正式披上太空人隊45號球衣亮相，也在記者會上證實，沒有參加今年世界棒球經典賽的計畫，旅美第一年希望優先專注在大聯盟球季以及家庭上。

「目前我沒有參賽的計畫。」今井達也明確表示，畢竟是自己在大聯盟的第一年球季，轉戰美國後，也有滿多家裡的事情的處理，「考量這些優先順序後，這次並沒有朝參賽的方向去準備。」

太空人總經理布朗（Dana Brown）對此表示，這是由球員本人做出的判斷，「以他個人的立場，應該是覺得想要優先為大聯盟球季準備好自己，這是他第一年來到這裡，勢必需要進行很多調整，他現在心思應該都在這些事情上。」

布朗表示，球團尊重今井的決定，「不管怎麼說，他一定會在這裡做好自己的工作。」語畢再次強調，「我沒有參與這件事，這是他自己的決定。」

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

MLB／今井達也坦言等合約等到失眠 選穿45號因憧憬寇爾、惠勒

MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這二人！

NBA／砍50分後自信心爆棚？布朗：我是世界上攻防最全面球員

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

相關新聞

經典賽／今井達也無意參戰 太空人總管：是他自己的決定

27歲日籍投手今井達也今天正式披上太空人隊45號球衣亮相，也在記者會上證實，沒有參加今年世界棒球經典賽的計畫，旅美第一年...

經典賽／總統被捕引發動盪影響參賽？委國教頭：我們不是壞人

美軍昨天發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將在3月參加世界棒球經典賽的國家隊，在國內動...

經典賽／分析南韓晉級關鍵之戰將是台灣 韓媒提議「抓放」

世界棒球經典賽將在今年3月點燃戰火，台灣、日本、南韓在C組同組廝殺，南韓媒體Sports Chosun分析晉級情勢，由於...

經典賽／4強輸日本的墨西哥捲土重來！ 藍鳥捕手柯克等3球星確定參戰

世界棒球經典賽3月開打，上屆4強賽不敵日本隊的墨西哥發布重磅消息，藍鳥隊明星捕手柯克（Alejandro Kirk）承諾出賽。 現年27歲的柯克是聯盟頂級捕手，曾兩度入選明星賽，2022年奪銀棒

經典賽／最新世界排名！第二中華陷警訊 WBC恐被美超越

國際棒壘總會(WBSC)於2025年最後一天，公布最新世界棒球排名，其中男子部分日本、中華台北、美國前三名地位維持不變情勢，日、台兩隊積分均未增加，但美國因9月一場U15比賽奪冠而增加分數，與中華隊差

經典賽／12強賽不敵中華隊有感 井端弘和喊出「新」字重振旗鼓

第6屆世界棒球經典賽將於3月開打，大谷翔平領軍日本隊挑戰2連霸，監督井端弘和被日本媒體問到，如果要用一個漢字表達2026...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。