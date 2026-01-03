快訊

經典賽／分析南韓晉級關鍵之戰將是台灣 韓媒提議「抓放」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊。本報資料照片
中華隊。本報資料照片

世界棒球經典賽將在今年3月點燃戰火，台灣、日本、南韓在C組同組廝殺，南韓媒體Sports Chosun分析晉級情勢，由於賽程正好連兩天面對日本、中華隊，點出抓台灣、放日本的可能性。

中華隊在C組的對手包括日本、南韓、澳洲、捷克隊，而亞洲三強之間的較勁，中華隊屆時要先在3月6日晚場面對日本隊，接著7日晚場上演日韓大戰，再於8日午場由中華隊、南韓隊過招。

南韓媒體該則新聞標題為「承認日本更強，實際上『放棄模式』才是現實選擇？真正的晉級關鍵之戰將是面對台灣」。

報導中提到，今年美國隊組軍最強陣容，日本隊也確定有大谷翔平等大聯盟選手參戰，現在談論奪冠還言之過早，但目標很明確就是至少要從分組賽出線、前進美國複賽，尤其南韓隊已經連續3屆一輪遊，今年必須雪恥，包括李政厚、金慧成、金河成等旅美球星都可望參賽，具有大聯盟資歷的38歲左投柳賢振也很有機會加入。

檢視南韓晉級情勢，報導直言日本隊的實力不在同一個層級，「客觀來看，日本確實高出一級，如果還有大谷翔平、山本由伸等人出賽，那說是高出好幾個層級也不為過。」因此該報導認為，「如果輸給捷克，那其實就可以直接打包了，澳洲雖然不能忽視，但南韓還是有比較高的勝算，最終關鍵還是台灣。」

報導中提到，當然最好情況還是橫掃台日，取得分組第一，但現實是日本依然強大，中華隊也已經成為不可忽視的勁敵，更是去年世界12強棒球賽冠軍。由於賽程要接連面對日本、中華隊，文中點出南韓是否應該抓放，「總教練柳志炫必須做出抉擇，要在面對日本全力一搏，或是保留戰力，全力面對關鍵戰役與台灣之戰，最糟的情況是全力以赴想要擊敗日本，結果最終輸了，也消耗了戰力，接著在面對中華隊的比賽潰敗。」韓媒呼籲南韓隊需要制定縝密的投手使用計畫。

