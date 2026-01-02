經典賽／4強輸日本的墨西哥捲土重來！ 藍鳥捕手柯克等3球星確定參戰

世界棒球經典賽3月開打，上屆4強賽不敵日本隊的墨西哥發布重磅消息，藍鳥隊明星捕手柯克（Alejandro Kirk）承諾出賽。

現年27歲的柯克是聯盟頂級捕手，曾兩度入選明星賽，2022年奪銀棒獎。攻守兼備的他上季出賽130場，累積15轟、76打點，打擊率0.282，OPS值0.769。季後賽更是狂轟猛炸，出賽18場就敲出5轟，包含世界大賽G3從道奇隊強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手中轟出逆轉三分砲。

柯克上屆經典賽因孩子出生缺席賽事，不過墨西哥仍一路挺進4強，9局下被日本隊村上宗隆擊出再見二壘安打，以5：6遺憾落敗，無緣冠軍賽。

本屆墨西哥捲土重來，除了柯克之外，上屆表現亮眼的水手隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和紅襪隊杜蘭（Jarren Duran）也確定加入。墨西哥這次與美國、義大利、英國和巴西隊同屬B組，比賽地點為休士頓太空人隊主場。