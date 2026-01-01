聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／12強賽不敵中華隊有感 井端弘和喊出「新」字重振旗鼓
第6屆世界棒球經典賽將於3月開打，大谷翔平領軍日本隊挑戰2連霸，監督井端弘和被日本媒體問到，如果要用一個漢字表達2026年，心中有何想法，他說：「就是『新』，意味以煥然一新的精神再次奪得世界冠軍。」
日本前年在世界12強棒球賽爭王失利，被中華隊搶走冠軍，井端對此很有感覺；他表示，日本雖然奪下2023年經典賽冠軍，前在12強賽決賽失利，「我們將重振旗鼓，再次奪冠。」
日本是經典賽唯一連續5屆晉級四強的球隊，今年將挑戰隊史第4座冠軍，井端接受「西日本新聞」採訪時提到，過去兩任日本隊監督王貞治、小久保裕紀都他寶貴的建議，王貞治強調雖有教練參與決策，可聽取他們的意見，但最終決定權在監督身上，比賽期間必須果斷行事。
大谷是2023年經典賽MVP，今年決定再披國家隊戰袍，井端表示，非常感激大谷願意參賽，最理想的情況是他能用球技帶領球隊，接下來會討論對他的具體安排，希望全隊到齊後做好充分準備。
日本將於3月6日在預賽C組首戰中華隊，展開挑戰2連霸之旅，井端透露，這次經典賽希望展現出不僅讓球迷、也能讓日本民眾滿意的表現。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言