快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／12強賽不敵中華隊有感 井端弘和喊出「新」字重振旗鼓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本前年在世界12強棒球賽爭王失利，被中華隊搶走冠軍，井端對此很有感覺。聯合報系資料照
日本前年在世界12強棒球賽爭王失利，被中華隊搶走冠軍，井端對此很有感覺。聯合報系資料照

第6屆世界棒球經典賽將於3月開打，大谷翔平領軍日本隊挑戰2連霸，監督井端弘和被日本媒體問到，如果要用一個漢字表達2026年，心中有何想法，他說：「就是『新』，意味以煥然一新的精神再次奪得世界冠軍。」

日本前年在世界12強棒球賽爭王失利，被中華隊搶走冠軍，井端對此很有感覺；他表示，日本雖然奪下2023年經典賽冠軍，前在12強賽決賽失利，「我們將重振旗鼓，再次奪冠。」

日本是經典賽唯一連續5屆晉級四強的球隊，今年將挑戰隊史第4座冠軍，井端接受「西日本新聞」採訪時提到，過去兩任日本隊監督王貞治、小久保裕紀都他寶貴的建議，王貞治強調雖有教練參與決策，可聽取他們的意見，但最終決定權在監督身上，比賽期間必須果斷行事。

大谷是2023年經典賽MVP，今年決定再披國家隊戰袍，井端表示，非常感激大谷願意參賽，最理想的情況是他能用球技帶領球隊，接下來會討論對他的具體安排，希望全隊到齊後做好充分準備。

日本將於3月6日在預賽C組首戰中華隊，展開挑戰2連霸之旅，井端透露，這次經典賽希望展現出不僅讓球迷、也能讓日本民眾滿意的表現。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

日職／「台灣怪物右腕」徐若熙加盟軟銀 王貞治勉勵：戰鬥開始了

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

經典賽／日本挑戰連霸陣容成形！山本由伸澄清參賽尚未定案

相關新聞

經典賽／最新世界排名！第二中華陷警訊 WBC恐被美超越

國際棒壘總會(WBSC)於2025年最後一天，公布最新世界棒球排名，其中男子部分日本、中華台北、美國前三名地位維持不變情勢，日、台兩隊積分均未增加，但美國因9月一場U15比賽奪冠而增加分數，與中華隊差

經典賽／12強賽不敵中華隊有感 井端弘和喊出「新」字重振旗鼓

第6屆世界棒球經典賽將於3月開打，大谷翔平領軍日本隊挑戰2連霸，監督井端弘和被日本媒體問到，如果要用一個漢字表達2026...

經典賽／不管評價做好準備 擴充情蒐團隊提供不同角度

世界棒球經典賽將於明年3月舉行，有美媒分析中華隊有望晉級8強，總教練曾豪駒表示，評價是別人給的，結果掌握在自己手裡；至於情...

經典賽／中華隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

備戰世界棒球經典賽中華隊預計明年1月15日展開第1階段集訓，總教練曾豪駒說，農曆年僅會休息約4天，預計2月19日展開第2...

經典賽／軟銀允許古巴王牌缺席春訓 莫尼洛全力備戰國家隊

根據日媒《東日本體育》報導，軟銀王牌左投莫尼洛（Livan Moinelo）將缺席明年二月於宮崎的春訓，全力投入經典賽古巴代表隊的集訓，軟銀也表達對他的全力支持，希望做莫尼洛的後盾。 莫尼洛上屆

經典賽／SSG願放韓裔洋投打經典賽 韓媒觀望本人立場

SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽，球團表示，「如果他希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。