經典賽／最新世界排名！第二中華陷警訊 WBC恐被美超越

國際棒壘總會(WBSC)於2025年最後一天，公布最新世界棒球排名，其中男子部分日本、中華台北、美國前三名地位維持不變情勢，日、台兩隊積分均未增加，但美國因9月一場U15比賽奪冠而增加分數，與中華隊差距已接近至755分，這意味今年3月經典賽戰果很可能會讓美國隊超越台灣。

WBSC世界男子棒球世界排名，第一欄為全球排名，第二欄為各大洲內排名。堆圖自WBSC網站

WBSC公布世界排名並未有一定規律時間，上次公布為2025年11月11日，但可確定的是，每年年終都會公布一次排名，日本一直維持霸主地位，中華隊因2024年12強冠軍收入高達1380積分，從世界排名第三升至第二，美國則因12強賽排名第三，世界排名升至第三，2024年所有公布排名三強都維持不變，韓國則近來都維持排名第四。

雖世界排名是WBSC根據各國各年齡分級棒球國際賽表現做為排名，但成棒級賽事仍占較多積分，是影響排名的關鍵，特別像是世界12強賽事，是積分等級最高的比賽，中華隊就是靠著2024年12強冠軍積分，排名提升坐穩第二，至於日本雖12強冠軍賽輸給中華，但仍有1102分進帳，且其他各級賽事國際賽表現均不差，目前積分領先中華隊高達1564分。

由大聯盟主辦經典賽(WBC)雖不屬於WBSC主辦的賽事，但WBSC男子世界積分排名辦法，特別唯一增加列入WBC賽事積分，雖不如12強積分高，但最高冠軍仍可達1150分，是世界排名積分等級次高的賽事；以目前中華隊與美國差距已在千分以內，如果美國奪冠，中華隊表現不佳，排名很可能互換，至於日本應是不論成績如何能都維持第一。