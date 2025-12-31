經典賽／不管評價做好準備 擴充情蒐團隊提供不同角度

世界棒球經典賽將於明年3月舉行，有美媒分析中華有望晉級8強，總教練曾豪駒表示，評價是別人給的，結果掌握在自己手裡；至於情蒐團隊加入退役球員，盼提供不同角度幫助團隊。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽將於明年3月在日本東京巨蛋開打，有美國媒體分析經典賽各國戰力，看好中華與日本能取得晉級8強門票。

曾豪駒今天受訪表示，比賽還沒打，會怎麼樣都不知道，評價是別人給的，但要怎麼準備好自己最重要，結果掌握在自己手裡。

至於經典賽情蒐小組加入退役球員蔡鎮宇、蔡明晋、林晨樺、范玉禹等人；曾豪駒表示，會選擇網羅這些人加入情蒐團隊，代表有需求，這些人都有職棒資歷，當大量的情蒐資訊湧入需要彙整，他們可以更了解球員思考的角度，用更簡單的方式讓球員、教練可以快速理解吸收。