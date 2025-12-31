快訊

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／不管評價做好準備 擴充情蒐團隊提供不同角度

中央社／ 台北31日電
中華棒球隊。（圖為12強賽事，本報資料照片）
中華棒球隊。（圖為12強賽事，本報資料照片）

世界棒球經典賽將於明年3月舉行，有美媒分析中華有望晉級8強，總教練曾豪駒表示，評價是別人給的，結果掌握在自己手裡；至於情蒐團隊加入退役球員，盼提供不同角度幫助團隊。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽將於明年3月在日本東京巨蛋開打，有美國媒體分析經典賽各國戰力，看好中華與日本能取得晉級8強門票。

曾豪駒今天受訪表示，比賽還沒打，會怎麼樣都不知道，評價是別人給的，但要怎麼準備好自己最重要，結果掌握在自己手裡。

至於經典賽情蒐小組加入退役球員蔡鎮宇、蔡明晋、林晨樺、范玉禹等人；曾豪駒表示，會選擇網羅這些人加入情蒐團隊，代表有需求，這些人都有職棒資歷，當大量的情蒐資訊湧入需要彙整，他們可以更了解球員思考的角度，用更簡單的方式讓球員、教練可以快速理解吸收。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

12強／已看紀錄片冠軍之路 曾豪駒：開始期待下一次感動

中職／林立獲大約證明環境進步 曾總：是很好領導者

經典賽／中華隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

精英獎／12強冠軍中華隊奪特別獎 曾豪駒：希望是第一次不是最後一次

相關新聞

經典賽／不管評價做好準備 擴充情蒐團隊提供不同角度

世界棒球經典賽將於明年3月舉行，有美媒分析中華隊有望晉級8強，總教練曾豪駒表示，評價是別人給的，結果掌握在自己手裡；至於情...

經典賽／中華隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

備戰世界棒球經典賽中華隊預計明年1月15日展開第1階段集訓，總教練曾豪駒說，農曆年僅會休息約4天，預計2月19日展開第2...

經典賽／軟銀允許古巴王牌缺席春訓 莫尼洛全力備戰國家隊

根據日媒《東日本體育》報導，軟銀王牌左投莫尼洛（Livan Moinelo）將缺席明年二月於宮崎的春訓，全力投入經典賽古巴代表隊的集訓，軟銀也表達對他的全力支持，希望做莫尼洛的後盾。 莫尼洛上屆

經典賽／SSG願放韓裔洋投打經典賽 韓媒觀望本人立場

SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽，球團表示，「如果他希望...

經典賽／今年9月才宣布退休 義大利邀前洋基球星瑞佐參戰

第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，義大利隊總教練柯列堤（Ned Colletti）最近受訪時透露，已邀請退休的前洋基隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），盼他能以球員身分參加經典賽。 柯列

經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

火球終結者杜朗（Jhoan Durán）確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊，給出的理由相當直接，他說：「因為我沒有可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。