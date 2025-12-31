快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

中央社／ 台北31日電
曾豪駒將繼續出任世界棒球經典賽中華隊總教練。本報資料照片
曾豪駒將繼續出任世界棒球經典賽中華隊總教練。本報資料照片

備戰世界棒球經典賽中華隊預計明年1月15日展開第1階段集訓，總教練曾豪駒說，農曆年僅會休息約4天，預計2月19日展開第2階段集訓；他保密笑說，集訓人員該出現的都會出現。

曾豪駒今天出席品牌代言記者會，被問起目前集訓規劃，曾豪駒表示，旅日球員部分，已把初步規劃交給北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊等，包括投手古林睿煬、孫易磊、徐若熙等，球團都回覆表態同意球員加入中華代表隊，這是好消息，也希望接下來協助球員好好準備訓練。

被問起旅外球員加入集訓的時間點，曾豪駒表示，會持續協調，看目前還在台灣訓練的旅日球員是否有機會加入第1階段集訓，若沒有機會的話，就規劃第2階段加入；至於旅美球員，目前國外也都在放年假，有積極與球團徵詢協調，希望有好消息。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊第1階段集訓預計明年1月15日在高雄展開，曾豪駒透露，農曆年僅會短暫休息約4天，預計大年初三（2月19日）就會展開第2階段集訓，第2階段集訓將回到台北，也感謝大家為了代表隊努力付出。

被問起包括先前因為身體狀況還在評估的野手林立，以及具旅美資歷、現在持續在台灣自主訓練的捕手林家正是否有機會第1階段集訓就出現，曾豪駒保密笑說：「該出現的都會出現。」

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

體育運動精英獎 曾豪駒獲最佳教練獎與陳傑憲獲最佳男運動員獎

精英獎／12強冠軍中華隊奪特別獎 曾豪駒：希望是第一次不是最後一次

中職／宋晟睿為球芽頒獎傳授筆記野球 曾豪駒自掏荷包贊助獎學金

經典賽／曾豪駒身兼2教頭不是問題 蔡其昌納悶反問：協調什麼？

相關新聞

經典賽／中華隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

備戰世界棒球經典賽中華隊預計明年1月15日展開第1階段集訓，總教練曾豪駒說，農曆年僅會休息約4天，預計2月19日展開第2...

經典賽／軟銀允許古巴王牌缺席春訓 莫尼洛全力備戰國家隊

根據日媒《東日本體育》報導，軟銀王牌左投莫尼洛（Livan Moinelo）將缺席明年二月於宮崎的春訓，全力投入經典賽古巴代表隊的集訓，軟銀也表達對他的全力支持，希望做莫尼洛的後盾。 莫尼洛上屆

經典賽／SSG願放韓裔洋投打經典賽 韓媒觀望本人立場

SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽，球團表示，「如果他希望...

經典賽／今年9月才宣布退休 義大利邀前洋基球星瑞佐參戰

第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，義大利隊總教練柯列堤（Ned Colletti）最近受訪時透露，已邀請退休的前洋基隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），盼他能以球員身分參加經典賽。 柯列

經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

火球終結者杜朗（Jhoan Durán）確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊，給出的理由相當直接，他說：「因為我沒有可以...

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊監督井端弘和昨天公布8名確定參戰球員，包含大谷翔平，井端弘和也回答大谷是否會投球的問題。 確定參加的8名球員有道奇隊大谷翔平、天使隊菊池雄星、教士隊松井裕樹。火腿隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。