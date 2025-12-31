經典賽／中華隊過年僅休4天 曾總：集訓該出現的都會出現

備戰世界棒球經典賽中華隊預計明年1月15日展開第1階段集訓，總教練曾豪駒說，農曆年僅會休息約4天，預計2月19日展開第2階段集訓；他保密笑說，集訓人員該出現的都會出現。

曾豪駒今天出席品牌代言記者會，被問起目前集訓規劃，曾豪駒表示，旅日球員部分，已把初步規劃交給北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊等，包括投手古林睿煬、孫易磊、徐若熙等，球團都回覆表態同意球員加入中華代表隊，這是好消息，也希望接下來協助球員好好準備訓練。

被問起旅外球員加入集訓的時間點，曾豪駒表示，會持續協調，看目前還在台灣訓練的旅日球員是否有機會加入第1階段集訓，若沒有機會的話，就規劃第2階段加入；至於旅美球員，目前國外也都在放年假，有積極與球團徵詢協調，希望有好消息。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊第1階段集訓預計明年1月15日在高雄展開，曾豪駒透露，農曆年僅會短暫休息約4天，預計大年初三（2月19日）就會展開第2階段集訓，第2階段集訓將回到台北，也感謝大家為了代表隊努力付出。

被問起包括先前因為身體狀況還在評估的野手林立，以及具旅美資歷、現在持續在台灣自主訓練的捕手林家正是否有機會第1階段集訓就出現，曾豪駒保密笑說：「該出現的都會出現。」