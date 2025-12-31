聽新聞
經典賽／軟銀允許古巴王牌缺席春訓 莫尼洛全力備戰國家隊
根據日媒《東日本體育》報導，軟銀王牌左投莫尼洛（Livan Moinelo）將缺席明年二月於宮崎的春訓，全力投入經典賽古巴代表隊的集訓，軟銀也表達對他的全力支持，希望做莫尼洛的後盾。
莫尼洛上屆經典賽也為古巴隊一員，並助古巴成功重返四強，重振「紅色閃電」雄風，本屆古巴預計不徵召大聯盟的的古巴裔美籍選手，因此莫尼洛將成為主力投手之一，今年他在日職維持王牌身手，24場出賽戰績12勝3敗、防禦率1.48，更榮獲洋聯MVP。
莫尼洛將參與古巴隊從明年一月起開始的集訓，他也計畫二月持續留在古巴與隊友訓練，目標鎖定三月上旬於波多黎各聖胡安的A組預賽，古巴將交手波多黎各、加拿大、巴拿馬和哥倫比亞，爭奪八強賽門票。
