中職／悍將隊再添新洋將愛力戈 本季在洋基3A防禦率5.61

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
委內瑞拉籍右投愛力戈今年效力洋基3A。 美聯社

富邦悍將隊再添新洋將，今天宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈（Erick Leal），曾於墨西哥聯盟累積多年出賽經驗且表現優異，今年球季效力洋基隊3A，預計2月抵達台灣加入悍將春訓。

富邦悍將隊宣布簽下委內瑞拉籍右投愛力戈。圖／富邦悍將隊提供

悍將公布相關訊息如下：

現年30歲的愛力戈，身高190公分、體重81公斤，為右投右打投手。自2012年起於小聯盟展開職業生涯，曾效力小熊隊小聯盟體系多年，2020年因疫情影響賽季中斷，2021年轉往墨西哥聯盟發展且成績逐年提升，去年效力於紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），繳出8勝1敗、防禦率2.91、每局被上壘率1.16的亮眼成績，投80.1局送出95次三振，獲得重返美國職棒體系的機會。

愛力戈今年在洋基3A出賽28場、126.2局，戰績8勝10敗、防禦率5.61，並飆出133次三振，展現良好的續航力與高三振能力，球季結束後持續前往冬季聯盟維持比賽狀態，近期則確定與富邦悍將完成簽約，也隨即結束冬盟出賽，準備展開來台相關行程及準備手續。

悍將球團表示，愛力戈投球局數穩定、三振能力突出，整體投球條件符合球隊對洋投先發戰力的需求，期待首次來到亞洲職棒效力的愛力戈來到台灣後，與球隊投手群形成良性競爭，為悍將新球季先發輪值增添戰力。

