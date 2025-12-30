快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／SSG願放韓裔洋投打經典賽 韓媒觀望本人立場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽。截圖自 Buffalo Bisons X
SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽。截圖自 Buffalo Bisons X

SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽，球團表示，「如果他希望代表南韓隊出賽，球隊會尊重他本人的意願。」

懷特具備5年、71場大聯盟資歷，前一次在大聯盟出賽為2024年5月29日效力釀酒人隊，他在今年轉往韓職發展，先發24場拿下11勝4敗、防禦率2.87，134.2局投球送出137次三振、44次保送，獲得一紙總額120萬美元合約將在明年球季續留登陸者。

懷特的母親為第二代移民，他因此能代表南韓出戰經典賽，2023年就曾獲得徵詢，但婉拒加入，他在今年投入韓職戰場，曾在年6月受訪時提到：「能入選國家隊會是一件很棒的事，但新球季會發生什麼狀況還不知道。」對於加入南韓隊依然語帶保留，隨著他新球季與登陸者續約，而非回到美職體系，也讓南韓媒體認為他參戰經典賽的機會大增。

球團高層對此回應，如果他本人希望代表南韓出賽，球隊會尊重他的意願；韓媒報導指出，南韓隊將會在近日聽取登陸者球團及他本人的正式立場後，決定是否納入名單。

南韓隊在明年經典賽分在C組，將與中華隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊同組較勁，爭取晉級席次。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／今年9月才宣布退休 義大利邀前洋基球星瑞佐參戰

經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

NBA／布朗領銜4人就轟破百分 塞爾蒂克4連勝還讓溜馬當爐主

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

相關新聞

經典賽／今年9月才宣布退休 義大利邀前洋基球星瑞佐參戰

第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，義大利隊總教練柯列堤（Ned Colletti）最近受訪時透露，已邀請退休的前洋基隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），盼他能以球員身分參加經典賽。 柯列

經典賽／SSG願放韓裔洋投打經典賽 韓媒觀望本人立場

SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽，球團表示，「如果他希望...

經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

火球終結者杜朗（Jhoan Durán）確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊，給出的理由相當直接，他說：「因為我沒有可以...

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊監督井端弘和昨天公布8名確定參戰球員，包含大谷翔平，井端弘和也回答大谷是否會投球的問題。 確定參加的8名球員有道奇隊大谷翔平、天使隊菊池雄星、教士隊松井裕樹。火腿隊

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊總教練井端弘和今天公布第一波參賽名單，總共8人確定參賽，大聯盟球員有道奇隊大谷翔平、天使隊左投菊池雄星、教士隊左投松井裕樹。 還有5名日本職棒頂級投手加入，包含

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

徐若熙明年球季投效軟銀鷹隊，展開第一年旅日賽季，外界高度關注是否影響他投入世界棒球經典賽，CBO城島健司對此正面回應，球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。