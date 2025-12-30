經典賽／SSG願放韓裔洋投打經典賽 韓媒觀望本人立場

SSG登陸者隊洋投、韓裔美籍投手懷特（Mitch White），獲得球團開綠燈參戰世界棒球經典賽，球團表示，「如果他希望代表南韓隊出賽，球隊會尊重他本人的意願。」

懷特具備5年、71場大聯盟資歷，前一次在大聯盟出賽為2024年5月29日效力釀酒人隊，他在今年轉往韓職發展，先發24場拿下11勝4敗、防禦率2.87，134.2局投球送出137次三振、44次保送，獲得一紙總額120萬美元合約將在明年球季續留登陸者。

懷特的母親為第二代移民，他因此能代表南韓出戰經典賽，2023年就曾獲得徵詢，但婉拒加入，他在今年投入韓職戰場，曾在年6月受訪時提到：「能入選國家隊會是一件很棒的事，但新球季會發生什麼狀況還不知道。」對於加入南韓隊依然語帶保留，隨著他新球季與登陸者續約，而非回到美職體系，也讓南韓媒體認為他參戰經典賽的機會大增。

球團高層對此回應，如果他本人希望代表南韓出賽，球隊會尊重他的意願；韓媒報導指出，南韓隊將會在近日聽取登陸者球團及他本人的正式立場後，決定是否納入名單。

南韓隊在明年經典賽分在C組，將與中華隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊同組較勁，爭取晉級席次。