經典賽／今年9月才宣布退休 義大利邀前洋基球星瑞佐參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
前洋基隊一壘手瑞佐。 美聯社
前洋基隊一壘手瑞佐。 美聯社

第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，義大利隊總教練柯列堤（Ned Colletti）最近受訪時透露，已邀請退休的前洋基隊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），盼他能以球員身分參加經典賽。

柯列堤在節目上透露，已邀請瑞佐為義大利出征經典賽，「幾個月前我和他談過，他說『讓我考慮一下』。我告訴他就算只是代打或類似安排，也很希望你加入。」

現年36歲的瑞佐是小熊隊2016年冠軍成員，曾入選3屆明星賽，有4座金手套、1座白金手套和1座銀棒獎。2021年轉戰洋基，2023年遭遇腦震盪後成績斷崖式下滑，今年沒有在大聯盟出賽過，9月宣布退休。

瑞佐大聯盟生涯14年累積303轟、1644安，打擊率0.261、OPS值0.828。

瑞佐祖父母從義大利移民至美國，他2013年曾代表義大利打經典賽，5場比賽17支4，獲得5次保送，幫助義大利挺進第二輪。這屆義大利與美國、墨西哥、英國、巴西分在B組。

經典賽 洋基

