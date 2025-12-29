經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

火球終結者杜朗（Jhoan Durán）確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊，給出的理由相當直接，他說：「因為我沒有可以保障未來的合約。」

杜朗2022年在雙城隊首度登上大聯盟，今年季中交易到費城人隊，本季在兩隊合計32次救援成功，生涯4季下來則是累積90次救援成功，出場時的火焰燈光秀極具特色，外國媒體報導本屆經典賽確定將看不到他作為終結者登板的熱血場面了。

杜朗親口證實，因為今年的投球局數已經超標，「我必須考慮我的手臂狀況，我並沒有可以保障我的未來的合約。」他本季在雙城出賽49.1局、在費城人出賽20.2局，合計70局。

杜朗本季年薪為412萬5000美元，明年球季為第二年薪資仲裁資格，MLB Trade Rumors網站對他的新球季年薪預測為760萬美元，而他預計最快要到2027年球季結束後才會取得自由球員資格。

杜朗以合約考量拒絕投入經典賽，馬上就出現對這項決定不太滿意的聲音，有人留言：「同時間，國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）沒有合約保障但會去打經典賽，美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）明年季後才會成為自由球員，他也要去打經典賽。」