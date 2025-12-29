快訊

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

中共此次圍台軍演與以往歷次有何不同？ 首度貼近領海基線邊緣

經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
火球終結者杜朗確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊。 美聯社
火球終結者杜朗確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊。 美聯社

火球終結者杜朗（Jhoan Durán）確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊，給出的理由相當直接，他說：「因為我沒有可以保障未來的合約。」

杜朗2022年在雙城隊首度登上大聯盟，今年季中交易到費城人隊，本季在兩隊合計32次救援成功，生涯4季下來則是累積90次救援成功，出場時的火焰燈光秀極具特色，外國媒體報導本屆經典賽確定將看不到他作為終結者登板的熱血場面了。

杜朗親口證實，因為今年的投球局數已經超標，「我必須考慮我的手臂狀況，我並沒有可以保障我的未來的合約。」他本季在雙城出賽49.1局、在費城人出賽20.2局，合計70局。

杜朗本季年薪為412萬5000美元，明年球季為第二年薪資仲裁資格，MLB Trade Rumors網站對他的新球季年薪預測為760萬美元，而他預計最快要到2027年球季結束後才會取得自由球員資格。

杜朗以合約考量拒絕投入經典賽，馬上就出現對這項決定不太滿意的聲音，有人留言：「同時間，國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）沒有合約保障但會去打經典賽，美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）明年季後才會成為自由球員，他也要去打經典賽。」

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

大谷也要懼三分！雙塞揚坐陣 WBC美國4大先發輪值夠嗆

經典賽／美國隊4投手參戰 總教練傳「想你」成功招攬史庫柏

經典賽／3強投加入美國隊！ 道奇貝茲「怕老婆提離婚」不參戰

MLB／道奇未等狄亞茲官宣先撿走26歲外野手 球迷錯愕：先生你哪位？

相關新聞

經典賽／終結者杜朗婉拒參戰直言因沒大約 火速遭到「反觀」

火球終結者杜朗（Jhoan Durán）確定婉拒投入世界棒球經典賽多明尼加隊，給出的理由相當直接，他說：「因為我沒有可以...

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊監督井端弘和昨天公布8名確定參戰球員，包含大谷翔平，井端弘和也回答大谷是否會投球的問題。 確定參加的8名球員有道奇隊大谷翔平、天使隊菊池雄星、教士隊松井裕樹。火腿隊

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊總教練井端弘和今天公布第一波參賽名單，總共8人確定參賽，大聯盟球員有道奇隊大谷翔平、天使隊左投菊池雄星、教士隊左投松井裕樹。 還有5名日本職棒頂級投手加入，包含

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

徐若熙明年球季投效軟銀鷹隊，展開第一年旅日賽季，外界高度關注是否影響他投入世界棒球經典賽，CBO城島健司對此正面回應，球...

經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元

2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破14億美

棒球魂再燃！《中華隊×經典賽20年》記錄榮耀與淚水歷程 募資折扣這裡拿

2023年世界棒球經典賽（WBC），是張育成的高光時刻，他打出「國防部長」的身價，成為家喻戶曉的名人；2023年經典賽，也是張育成的淚崩時刻，中華隊在預賽最後一場敗給古巴，無緣晉級八強，他說，「遺憾感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。