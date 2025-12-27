快訊

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊監督井端弘和昨天公布8名確定參戰球員，包含大谷翔平，井端弘和也回答大谷是否會投球的問題。

確定參加的8名球員有道奇隊大谷翔平、天使隊菊池雄星、教士隊松井裕樹。火腿隊伊藤大海、巨人隊大勢、西武隊平良海馬、羅德隊種市篤睴、阪神隊石井大智。

井端弘和對於大谷的狀態十分有信心，「只要他能用場上的表現帶領大家就好，希望他以能夠打滿全部比賽的狀態來報到。」

至於大谷是否會登板投球，井端弘和持保留空間，「現在還在調整階段，等進入集訓後再說。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前受訪時談到大谷是否會在經典賽登板，「我希望他不要上場投球，但我也不確定。他對自己身體狀況非常了解，但我覺得比較可能的情況是，他只會打擊。」

經典賽 大谷翔平

