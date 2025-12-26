快訊

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽明年3月開打，日本隊總教練井端弘和今天公布第一波參賽名單，總共8人確定參賽，大聯盟球員有道奇隊大谷翔平、天使隊左投菊池雄星、教士隊左投松井裕樹

還有5名日本職棒頂級投手加入，包含日本火腿隊王牌伊藤大海、讀賣巨人隊牛棚大勢、西武獅隊平良海馬、阪神隊石井大智、羅德隊種市篤暉。

值得一提的是，這次大谷翔平和上屆一樣穿16號戰袍，花卷東高中學長菊池雄星穿17號。

對於這次沒先公布野手名單，井端弘和說明：「其實大致上有個底了，但如果先公布一部分，讓其他人產生『咦，怎麼沒我？』的想法，我不希望出現這種情況。因此野手還是等全部確定後再公布，也希望大家不要因此鬆懈。」

