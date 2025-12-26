快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
軟銀很希望徐若熙能打經典賽！ 聯合報系資料照
軟銀很希望徐若熙能打經典賽！ 聯合報系資料照

徐若熙明年球季投效軟銀鷹隊，展開第一年旅日賽季，外界高度關注是否影響他投入世界棒球經典賽，CBO城島健司對此正面回應，球團會很希望他參與經典賽。

徐若熙去年已在經典賽資格賽扮演關鍵戰力，在驟死賽面對西班牙隊中繼登板飆速158公里，中繼3.1局失1分、賞出5K；明年3月經典賽登場時，他的身分已從味全龍隊一員變成軟銀鷹隊份子，今天軟銀代表來台出席他的加盟記者會，也被問到對他參戰經典賽的球團態度。

城島健司對此表示，如果徐若熙被選進中華隊，這是很榮幸的事，球隊不會有任何反對，而是會希望他去打。

徐若熙先前也證實有收到徵詢，也對經典賽表達高度意願，他說：「意願還是很高，畢竟自己也還是列管身分。」

經典賽 WBC中華隊 徐若熙 軟銀

延伸閱讀

日職／GM感謝他選擇軟銀 徐若熙：全力爭取先發輪值

日職／城島健司說軟銀收到聖誕禮物 目標成就「世界的若熙」

日職／日媒為徐若熙冠上「台灣K博士」封號 軟銀GM讚25歲天賦超香

中職／宣布了！徐若熙穿18號加盟軟銀 味全龍領隊：盼在日職場上發光

相關新聞

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

徐若熙明年球季投效軟銀鷹隊，展開第一年旅日賽季，外界高度關注是否影響他投入世界棒球經典賽，CBO城島健司對此正面回應，球...

經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元

2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破14億美

棒球魂再燃！《中華隊×經典賽20年》記錄榮耀與淚水歷程 募資折扣這裡拿

2023年世界棒球經典賽（WBC），是張育成的高光時刻，他打出「國防部長」的身價，成為家喻戶曉的名人；2023年經典賽，也是張育成的淚崩時刻，中華隊在預賽最後一場敗給古巴，無緣晉級八強，他說，「遺憾感

經典賽／若孫易磊、古林睿煬入選中華隊 火腿表態支持

效力日本職棒火腿隊的兩位台灣投手孫易磊、古林睿煬，參戰世界棒球經典賽可望獲得母隊同意，日本媒體「中日體育」報導，火腿已表...

經典賽／孫易磊獲徵詢 有機會交流賽想對決萬波中正

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天替新北U18開球，他表示，有接到經典賽徵詢，若有機會披上國家隊戰袍在明年2月交流賽...

經典賽／美國隊4投手參戰 總教練傳「想你」成功招攬史庫柏

世界棒球經典賽美國隊今天新公布4位投手猛將，包括兩屆塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan W...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。