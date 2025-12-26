聽新聞
經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC
徐若熙明年球季投效軟銀鷹隊，展開第一年旅日賽季，外界高度關注是否影響他投入世界棒球經典賽，CBO城島健司對此正面回應，球團會很希望他參與經典賽。
徐若熙去年已在經典賽資格賽扮演關鍵戰力，在驟死賽面對西班牙隊中繼登板飆速158公里，中繼3.1局失1分、賞出5K；明年3月經典賽登場時，他的身分已從味全龍隊一員變成軟銀鷹隊份子，今天軟銀代表來台出席他的加盟記者會，也被問到對他參戰經典賽的球團態度。
城島健司對此表示，如果徐若熙被選進中華隊，這是很榮幸的事，球隊不會有任何反對，而是會希望他去打。
徐若熙先前也證實有收到徵詢，也對經典賽表達高度意願，他說：「意願還是很高，畢竟自己也還是列管身分。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
