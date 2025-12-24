經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元

2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破14億美元，被外界視為最豪華一屆。

哈波上屆賽事開打前曾表態願意參加WBC，但因休賽季動右手肘韌帶重建手術，只能選擇辭退。如今哈波正式宣布參戰，他發文寫道，「我15歲時第一次把這些顏色穿在胸前，那種感覺真的無可取代。我很興奮宣布，今年我將代表美國隊出戰世界棒球經典賽。美國！為榮耀而戰。」

哈波生涯拿過2次MVP、4座銀棒獎、8屆全明星，累積363轟。本季出賽132場，有27轟75打點，打擊率0.261，OPS值0.844。

先前宣布要打經典賽的美國球員當中，沒有人是專職一壘手，如今哈波將拼上這塊拼圖。目前先發陣容預計是一壘手哈波、二壘手圖蘭（Brice Turang）、游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅利（Cal Raleigh），外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦柏（Kyle Schwarber），史密斯（Will Smith）可能擔任二號捕手。

投手陣容也相當強大，由國聯塞揚史肯斯（Paul Skenes）和美聯塞揚史庫柏（Tarik Skubal）領銜，還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克林（Nolan McLean）、霍梅斯（Clay Holmes）、柏伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝德納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）。