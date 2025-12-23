快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

棒球魂再燃！《中華隊×經典賽20年》記錄榮耀與淚水歷程 募資折扣這裡拿

聯合新聞網／ 台北訊
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊以1：7不敵古巴，無緣晉級八強複賽，張育成（右）賽後難過地落淚，教練彭政閔（左）上前給予擁抱。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰，中華隊以1：7不敵古巴，無緣晉級八強複賽，張育成（右）賽後難過地落淚，教練彭政閔（左）上前給予擁抱。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

2023年世界棒球經典賽（WBC），是張育成的高光時刻，他打出「國防部長」的身價，成為家喻戶曉的名人；2023年經典賽，也是張育成的淚崩時刻，中華隊在預賽最後一場敗給古巴，無緣晉級八強，他說，「遺憾感很大」。

同樣是2023經典賽，包括中華隊在內的A組預賽五支球隊，對戰成績都是二勝二負，最後比對戰失分率，由古巴及義大利晉級，中華隊排名墊底。今年二月，在台北大巨蛋舉行的資格賽，中華隊逆境翻身，終於取得明年的參賽權。球是圓的，經典賽即將滿20年，我們有機會挑戰隊史最佳戰績。

第六屆世界棒球經典賽將於明年3月開打，棒球熱潮再度升溫。迎接賽事到來，報時光宣布推出全新紀實專書《中華隊×經典賽20年》，預計於下個月正式上市，完整回顧中華隊征戰經典賽二十年的關鍵時刻。

《中華隊×經典賽20年》以報紙見證歷史，以故事保存榮耀，為即將開打的經典賽預先點燃球迷心中的熱血。為回饋讀者，報時光同步推出問卷專屬優惠活動，凡填寫問卷即可獲得100元購書折扣。

本書精選《聯合報》與《民生報》報導內容，重現賽場經典畫面，完整呈現中華隊在國際賽事中的高峰與低谷。書中同步收錄多位代表性球員與教練的深度訪談，以第一視角帶領讀者回到那些牽動全台情緒的比賽現場。

除賽事紀錄外，本書特別規劃「棒球小教室」專欄，系統性解析戰術運作與比賽觀念，幫助讀者從「看球」進階到「看懂球」，提升觀賽深度，也讓入門讀者更容易理解棒球的魅力。

內容橫跨2006年首度踏上國際舞台、2009年提前淘汰的震盪、2013年挺進八強的榮耀時刻、2017年徵召困境的低潮期，到2023年新世代球員崛起的轉型階段，同時描繪邁向2026年的全新挑戰，完整呈現中華隊二十年的蛻變歷程。

《中華隊×經典賽20年》產品問卷現正進行中，立即填寫享$100優惠，將於募資上線後通知你！
https://www.surveycake.com/s/mp1Nx

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

經典賽／若孫易磊、古林睿煬入選中華隊 火腿表態支持

效力日本職棒火腿隊的兩位台灣投手孫易磊、古林睿煬，參戰世界棒球經典賽可望獲得母隊同意，日本媒體「中日體育」報導，火腿已表...

棒球魂再燃！《中華隊×經典賽20年》記錄榮耀與淚水歷程 募資折扣這裡拿

2023年世界棒球經典賽（WBC），是張育成的高光時刻，他打出「國防部長」的身價，成為家喻戶曉的名人；2023年經典賽，也是張育成的淚崩時刻，中華隊在預賽最後一場敗給古巴，無緣晉級八強，他說，「遺憾感

經典賽／孫易磊獲徵詢 有機會交流賽想對決萬波中正

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天替新北U18開球，他表示，有接到經典賽徵詢，若有機會披上國家隊戰袍在明年2月交流賽...

經典賽／美國隊4投手參戰 總教練傳「想你」成功招攬史庫柏

世界棒球經典賽美國隊今天新公布4位投手猛將，包括兩屆塞揚史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan W...

經典賽／Netflix豪擲30億搶下日本轉播權 大谷翔平是關鍵

明年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），日本球迷將迎來前所未見的觀賽模式。大型串流平台Netflix取得日本獨家轉...

經典賽／東京預賽售票開賣先到先得 47萬人排隊、日本戰秒殺

明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京預賽，羅森（LAWSON）售票系統的先到先得販售於上午10時（台北時間上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。