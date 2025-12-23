棒球魂再燃！《中華隊×經典賽20年》記錄榮耀與淚水歷程 募資折扣這裡拿

2023年世界棒球經典賽（WBC），是張育成的高光時刻，他打出「國防部長」的身價，成為家喻戶曉的名人；2023年經典賽，也是張育成的淚崩時刻，中華隊在預賽最後一場敗給古巴，無緣晉級八強，他說，「遺憾感很大」。

同樣是2023經典賽，包括中華隊在內的A組預賽五支球隊，對戰成績都是二勝二負，最後比對戰失分率，由古巴及義大利晉級，中華隊排名墊底。今年二月，在台北大巨蛋舉行的資格賽，中華隊逆境翻身，終於取得明年的參賽權。球是圓的，經典賽即將滿20年，我們有機會挑戰隊史最佳戰績。

第六屆世界棒球經典賽將於明年3月開打，棒球熱潮再度升溫。迎接賽事到來，報時光宣布推出全新紀實專書《中華隊×經典賽20年》，預計於下個月正式上市，完整回顧中華隊征戰經典賽二十年的關鍵時刻。

《中華隊×經典賽20年》以報紙見證歷史，以故事保存榮耀，為即將開打的經典賽預先點燃球迷心中的熱血。為回饋讀者，報時光同步推出問卷專屬優惠活動，凡填寫問卷即可獲得100元購書折扣。

本書精選《聯合報》與《民生報》報導內容，重現賽場經典畫面，完整呈現中華隊在國際賽事中的高峰與低谷。書中同步收錄多位代表性球員與教練的深度訪談，以第一視角帶領讀者回到那些牽動全台情緒的比賽現場。

除賽事紀錄外，本書特別規劃「棒球小教室」專欄，系統性解析戰術運作與比賽觀念，幫助讀者從「看球」進階到「看懂球」，提升觀賽深度，也讓入門讀者更容易理解棒球的魅力。

內容橫跨2006年首度踏上國際舞台、2009年提前淘汰的震盪、2013年挺進八強的榮耀時刻、2017年徵召困境的低潮期，到2023年新世代球員崛起的轉型階段，同時描繪邁向2026年的全新挑戰，完整呈現中華隊二十年的蛻變歷程。

