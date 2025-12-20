經典賽／孫易磊獲徵詢 有機會交流賽想對決萬波中正

快訊

中央社／ 新北20日電
孫易磊開球。 中央社
旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天替新北U18開球，他表示，有接到經典賽徵詢，若有機會披上國家隊戰袍在明年2月交流賽出賽，想對決隊友雷耶斯、萬波中正。

先前火腿隊友野村佑希為宣傳2026台日棒球國際交流賽來台參加記者會，記者會上有提到知道孫易磊很認真學日文，平時也會跟孫易磊用日文聊天，稱讚孫易磊和同樣來自台灣的古林睿煬在日本都算頂尖等級好手。

孫易磊今天受邀替新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開球，他表示，事前不知道野村佑希有來台灣，一開始兩人也沒有太多交流，後來野村佑希發現他會講日文，才開始有比較多互動。

2026台日棒球國際交流賽邀請日職火腿隊、福岡軟銀鷹隊來台，將各與世界棒球經典賽（WBC）中華隊打一場交流賽，孫易磊有機會披上中華隊戰袍對戰火腿隊友。

孫易磊證實，有接到經典賽意願徵詢，之後要看球隊安排，但還是會照計畫，預計明年1月底左右先回日本參加春訓。

孫易磊提到，若有機會披上中華隊戰袍與火腿隊對決，最想對上雷耶斯（Franmil Reyes）和萬波中正，目前都還沒有在隊內賽有機會對決，兩人都屬於揮棒豪邁、奔放的類型，很想要對決看看。

經典賽 WBC中華隊 孫易磊

