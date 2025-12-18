經典賽／東京預賽售票開賣先到先得 47萬人排隊、日本戰秒殺

明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京預賽，羅森（LAWSON）售票系統的先到先得販售於上午10時（台北時間上午9時）正式開跑，網站瞬間湧入大量人潮。開賣後僅30分鐘，頁面即顯示「等候人數47萬人」，網路上充滿買不到票的哀嚎聲。

在東京巨蛋舉行的C組預賽中，日本隊「侍JAPAN」將與澳洲、韓國、捷克及台灣交手。

效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的大谷翔平，上個月在Instagram正式宣布將代表日本隊出戰。他的隊友山本由伸據稱也會參戰。兩位人氣巨星將回到家鄉比賽的消息，點燃日本球迷熱情，也讓本就激烈的搶票大戰更加升級。

今天開賣的是在日本舉行的10場比賽門票，每人最多限購4張。由於這是少數能在現場看到大谷翔平比賽的機會，加上日本隊力拚連霸，想見證的球迷不在少數，雖然是平日上午，相信仍有不少上班族偷偷開網站搶票。

經典賽球票先前已進行多輪抽籤販售，但由於今天採取依連線順序即可購票的先到先得方式，導致大量使用者同時湧入。

上午10時30分登入時，已有超過47萬名用戶排隊等候，系統顯示預估等待時間為「1小時以上」。截至下午1時，排隊人數依舊在41萬以上。

開賣約1小時後，系統就指出，日本隊的場次預定票數已全部售完。

不少網友在社群媒體X發文哀嘆，「這人數誇張到不行」、「排隊等候人數46萬人！」、「東京巨蛋根本塞不下40幾萬人吧」、「WBC全滅」，對超誇張的排隊人數感到絕望。