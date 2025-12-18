快訊

經典賽／日本挑戰連霸陣容成形！山本由伸澄清參賽尚未定案

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

日本武士隊明年3月將挑戰世界棒球經典賽連霸，指標球星大谷翔平已宣告參戰，據日媒《產經體育》報導，多名大聯盟球星也進入最終候選名單，很有機會參戰。

報導指出，投手方面，小熊隊今永昇太、金鶯隊菅野智之、天使隊菊池雄星、大都會隊千賀滉大、教士隊松井裕樹均進入最終名單。正透過入札制度挑戰大聯盟的今井達也預計不會打，佐佐木朗希確定不參加。

山本由伸則尚未定案，昨天他出席頒獎典禮時說，「現在還沒正式定案，但上次比賽真的非常棒，我身為選手也非常開心，如果能再次出賽，當然是最好不過。」

對於外界擔憂身體疲勞，山本由伸自信表示，「11月有好好休息，現在也開始訓練了，如果狀態像往常一樣順利拉起來，我想是可以在WBC出賽。」

野手方面，小熊隊鈴木誠也進入最終名單，球團確認能參戰。透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆和岡本和真是否會打？井端弘和監督表示：「原本就有打算將他們放進名單，會和之後確定的球團討論，都在評估中。」

經典賽 山本由伸 大谷翔平 今永昇太 菅野智之 菊池雄星 千賀滉大 松井裕樹 今井達也 鈴木誠也

