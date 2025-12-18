經典賽／3強投加入美國隊！ 道奇貝茲「怕老婆提離婚」不參戰

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，美國隊已招募多名頂級野手加入，投手則是由海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）領銜，如今再加入3名投手，大都會隊超級新人麥克林（Nolan McLean）、大都會「神探」霍梅斯（Clay Holmes）和雙城隊王牌萊恩（Joe Ryan）。道奇隊游擊手貝茲（Mookie Betts）則是在直播上宣告不打經典賽。

現年24歲的麥克林是大聯盟百大新秀第11名，今年8月被叫上大聯盟後表現驚豔，先發8場，48局投出54次三振，防禦率2.06，每局被上壘率1.04。

現年32歲的霍梅斯生涯前7年都是後援投手，今年轉戰大都會隊後轉任先發，165.2局投出129次三振，防禦率3.53，每局被上壘率1.30。

現年29歲的萊恩本季投出生涯年，首度入選明星賽。171局投球狂飆194次三振，防禦率3.42，每局被上壘率僅1.03。三振率減保送率22.5%，全大聯盟僅次史肯斯、克羅謝（Garrett Crochet）和史庫柏（Tarik Skubal）。

道奇貝茲(右)、妻子(左)。 路透

貝茲在美國實況主羅斯（Adin Ross）的直播上透露，不會參加經典賽，原因是第3個小孩即將出生，預產期正好在經典賽期間，「我老婆跟我說，如果不待在她身邊，就要跟我離婚，爸爸優先，就是這樣。」