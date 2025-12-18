快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／3強投加入美國隊！ 道奇貝茲「怕老婆提離婚」不參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城隊王牌萊恩、大都會「神探」霍梅斯和同隊的超級新人麥克林（由左至右)將加入經典賽美國隊。 截圖自WBC X
雙城隊王牌萊恩、大都會「神探」霍梅斯和同隊的超級新人麥克林（由左至右)將加入經典賽美國隊。 截圖自WBC X

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，美國隊已招募多名頂級野手加入，投手則是由海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）領銜，如今再加入3名投手，大都會隊超級新人麥克林（Nolan McLean）、大都會「神探」霍梅斯（Clay Holmes）和雙城隊王牌萊恩（Joe Ryan）。道奇隊游擊手貝茲（Mookie Betts）則是在直播上宣告不打經典賽。

現年24歲的麥克林是大聯盟百大新秀第11名，今年8月被叫上大聯盟後表現驚豔，先發8場，48局投出54次三振，防禦率2.06，每局被上壘率1.04。

現年32歲的霍梅斯生涯前7年都是後援投手，今年轉戰大都會隊後轉任先發，165.2局投出129次三振，防禦率3.53，每局被上壘率1.30。

現年29歲的萊恩本季投出生涯年，首度入選明星賽。171局投球狂飆194次三振，防禦率3.42，每局被上壘率僅1.03。三振率減保送率22.5%，全大聯盟僅次史肯斯、克羅謝（Garrett Crochet）和史庫柏（Tarik Skubal）。

道奇貝茲(右)、妻子(左)。 路透
道奇貝茲(右)、妻子(左)。 路透

貝茲在美國實況主羅斯（Adin Ross）的直播上透露，不會參加經典賽，原因是第3個小孩即將出生，預產期正好在經典賽期間，「我老婆跟我說，如果不待在她身邊，就要跟我離婚，爸爸優先，就是這樣。」

經典賽 Mookie Betts 道奇

相關新聞

經典賽／3強投加入美國隊！ 道奇貝茲「怕老婆提離婚」不參戰

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，美國隊已招募多名頂級野手加入，投手則是由海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）領銜，如今再加入3名投手，大都會隊超級新人麥克林（Nolan McLean）、大

經典賽／Netflix宣布不給日本電視台播出賽事 引球迷一片哀嚎

據日本《共同通訊社》於今天發出一段簡訊新聞，「Netflix宣布，明年所有經典賽(WBC)比賽都不會在(日本)電視台播出。」這表示Netflix並不會與任何日本電視台合作，在日本地區民眾要收看WBC只

經典賽／日本挑戰連霸課題 投手適應投球時鐘是最大考驗

「侍Japan」日本隊將在明年三月世界棒球經典賽（WBC）尋求連霸，日本時事通信社（Jiji Press）指出，日本投手能否適應經典賽採用的投球時間限制，將成為日本隊力拼連霸的一項重要課題。 經

經典賽／曾豪駒身兼2教頭不是問題 蔡其昌納悶反問：協調什麼？

樂天桃猿隊昨天公布教練團，確認曾豪駒回任總教練，這也讓他同時身兼經典賽中華隊、樂天桃猿隊教頭任務，中職會長蔡其昌今天被問...

經典賽／記得上屆36人沒進30人的遺憾 林凱威再收徵詢：會去！

世界12強棒球賽冠軍賽守下最後出局數的林凱威，面對強度更高的世界棒球經典賽，還記得上屆在最後一波被刷掉的遺憾，本屆收到徵...

經典賽／藍鳥小葛雷諾確定參戰！ 多明尼加星光熠熠

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，球星數量不輸美國隊的多明尼加也積極組隊，今天出現重磅消息，藍鳥隊主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定參戰。 小葛雷諾上屆WBC因膝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。