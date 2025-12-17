經典賽／Netflix宣布不給日本電視台播出賽事 引球迷一片哀嚎

據日本《共同通訊社》於今天發出一段簡訊新聞，「Netflix宣布，明年所有經典賽(WBC)比賽都不會在(日本)電視台播出。」這表示Netflix並不會與任何日本電視台合作，在日本地區民眾要收看WBC只能訂閱Netflix，或是直接買票去現場看，引得不少日本球迷哀嚎。

日本球迷在網路留言，「一項國民運動變成了付費觀看的運動」、「日本都是老人居多，根本不會用Netflix」。

串流平台Netflix今年8月取得2026年世界棒球經典賽（WBC）日本區獨家轉播權，當時據傳Netflix豪擲金額約150億日圓，是原本價碼的5倍。

台灣地區可以透過愛爾達體育台收看，並授權東森電視台播出。