經典賽／日本挑戰連霸課題 投手適應投球時鐘是最大考驗

「侍Japan」日本隊將在明年三月世界棒球經典賽（WBC）尋求連霸，日本時事通信社（Jiji Press）指出，日本投手能否適應經典賽採用的投球時間限制，將成為日本隊力拼連霸的一項重要課題。

經典賽的投球時間限制是：投手在壘上無人時須於15秒內投球、壘上有人時則為18秒。日本隊在今年11月與廣島和韓國隊的交流賽中，便導入此規則，比賽期間可看出日本投手群仍在努力適應新規定。

西武獅投手隅田知一郎在與廣島的練習賽中，主投2又2/3局慘失9分，他說：「在與打者對決時，卻必須去注意時間，視線不斷在打者與計時器間轉移。」上屆經典賽奪冠功臣、中日龍投手高橋宏斗則在與韓國的比賽中投兩局挨一發全壘打失兩分，表現同樣受時間限制影響。

高橋宏斗原本便是投球節奏較慢的投手，在上屆經典賽甚至曾出現，投球間隔超過30秒的情形。不過在與韓國的比賽中，高橋卻顯得相當倉促，曾出現連續三次四死球的情形，他說：「在時間限制下，有時會被帶進打者的節奏裡，容易出現連續保送，這對我來說是一次非常好的經驗。」