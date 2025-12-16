經典賽／曾豪駒身兼2教頭不是問題 蔡其昌納悶反問：協調什麼？

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾豪駒將身兼經典賽中華隊及樂天桃猿總教練。 報系資料照
樂天桃猿隊昨天公布教練團，確認曾豪駒回任總教練，這也讓他同時身兼經典賽中華隊、樂天桃猿隊教頭任務，中職會長蔡其昌今天被問到此事顯得納悶，「協調什麼？我的意思是現在已經產生問題嗎？」他表示，總教練選定、集訓時程擬定，43人名單也已經選好，一切都按照計畫在進行中。

曾豪駒在去年世界12強棒球賽首度接下國家隊兵符，當時身份為猿隊二軍教頭，帶領中華隊奪冠後聲勢水漲船高，今年帶隊打經典賽資格賽時，在母隊身分已經變成一軍首席教練。再到今年季後猿隊撤換冠軍教頭古久保健二惹議，推出曾豪駒救火，外界也好奇他如何在兩個教頭職務中分身。

蔡其昌表示，當初選中華隊總教練時，沒辦法預測接下來局面，「我不知道他（接下來）會當總教練，只能就當下狀況來決定。」媒體關心是否已與猿隊協調運作，蔡其昌反問：「樂天反對嗎？（沒有）那要協調什麼？」

他表示，不認為曾豪駒身兼兩項教頭職務會是問題，「總教練選好了，集訓也公布了，43人名單也選好了，不就是繼續往下走嗎？」

中華隊將在明年出發日本宮崎之前，先在台北大巨蛋與軟銀、火腿進行交流賽，屆時兩隊麾下預計會有3位台灣選手（古林睿煬、孫易磊、徐若熙），被問到三人到時在交流賽是否將代表中華隊，蔡其昌表示，「邏輯上是這樣，他們都有入選，沒有特別規定應該都是台灣隊出賽，美國的就比較複雜。」

