經典賽／記得上屆36人沒進30人的遺憾 林凱威再收徵詢：會去！

世界12強棒球賽冠軍賽守下最後出局數的林凱威，面對強度更高的世界棒球經典賽，還記得上屆在最後一波被刷掉的遺憾，本屆收到徵詢義不容辭，他表示：「自己也想挑戰看看不同的舞台。」

中華隊擬定集訓43人名單，選手近期在公開露面的場合陸續被問到是否收到詢問，林凱威今天也證實：「有收到，會去！」

林凱威在上屆經典賽就有機會參與，入選36人集訓名單，但在36取30人的最終正選階段被刷掉。他也提到此事，他表示，自己在2023年沒有機會，這次也想挑戰看看不同的舞台，「強度一定比12強高，很多大聯盟選手都會去打，我相信我們台灣的選手其實和他們不相上下，我們也是會盡全力去打。」

林凱威表示，這次很榮幸可以接到詢問，目標從集訓開始就把狀況調整好，希望最終可以選到自己。至於若能入選最想對戰的選手，他的答案也是大谷翔平，「因為他就是現在最強的選手，可以對到他是滿幸福的事。」

林凱威預計在明年1月9日先赴日本Next Base訓練中心，檢視技術上、球技上是否相比去年去時有所成長，停留5天後就要返台投入集訓。