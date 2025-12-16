經典賽／藍鳥小葛雷諾確定參戰！ 多明尼加星光熠熠
世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，球星數量不輸美國隊的多明尼加也積極組隊，今天出現重磅消息，藍鳥隊主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）確定參戰。
小葛雷諾上屆WBC因膝蓋不適辭退，他當時直呼退出WBC是很艱難的決定，這次他沒有傷病纏身，確定助拳多明尼加。
小葛雷諾大聯盟7年累積183轟，5次入選明星賽、3次年度第一隊，2座銀棒獎、1座金手套。今年例行賽打擊率0.292、累積23轟84打點，OPS值0.848。季後賽更是火力全開，18場比賽8轟，打擊率0.397，OPS值1.289，可惜在世界大賽G7敗給道奇隊。
多明尼加曾在2013年WBC奪冠，上屆爆冷止步分組賽，本屆與委內瑞拉、荷蘭、以色列及尼加拉瓜同屬D組。
多明尼加目前已確定或表態參賽的球員有索托（Juan Soto）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）、克魯茲（Elly De La Cruz）、卡米奈羅（Junior Caminero）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）、帕多摩（Geraldo Perdomo）、拉米瑞茲（José Ramírez）和馬堤（Ketel Marte）等球星。
